Game of Thrones | ecco come Kit Harington guarderà l' ultimo episodio

Game of Thrones : un trailer per HBO Asia per raccontare la storia dello show fino ad oggi : Dopo la pubblicazione di un breve teaser trailer molto poco rivelatore, qui in Occidente il pubblico è in fibrillazione per Game of Thrones 8. Game of Thrones è una serie tv HBO che in Italia è andata in onda con il titolo "Il Trono di Spade". Ha un'ambientazione medieval-fantasy ed è tratta dai romanzi (una saga non ancora conclusa) scritti dall'autore statunitense George R.R.Martin. Dopo sette, avvincenti stagioni, in cui le vicende di tanti ...

Jason Momoa - chi è l'attore di Aquaman e Game of Thrones : Bello, desiderato e sulla cresta dell'onda, chi è Jason Momoa, l'attore del momento che sta facendo impazzire il pubblico di tutto il mondo?

Un nuovo teaser trailer dovrebbe dare anticipazioni più sostanziose su Game of Thrones 8 : In occasione del rilascio della data ufficiale dell'inizio di Game of Thrones 8, HBO ha anche trasmesso un breve trailer della serie tv. L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones ("Il Trono di Spade" in italia) è attesa in modo quasi spasmodico da chi ha seguito le precedenti sette stagioni. Tutti sono ansiosi di sapere come finirà la serie, visto che i libri a cui si ispira la sceneggiatura sono ben lungi dall'essere conclusi. Caso ...

Kit Harington afferma che il finale dei Game of Thrones sarà innovativo per le serie tv : Il 14 Gennaio 2019 HBO ha infine reso nota la data in cui avrà inizio l'ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade). Il primo episodio andrà in onda in contemporanea sia negli USA che in Italia (trasmesso da Sky Atantic) il 14 Aprile 2019. Insieme all'annuncio della data ufficiale, HBO ha anche trasmesso un nuovo trailer che ha subito messo in subbuglio il popolo del web, specie i fan di Game of Thrones. Le domande sollevate dal ...

Jason Momoa è l'uomo più bello del mondo - da Game of Thrones al podio : la classifica : Jason Momoa è l'uomo più bello del mondo. A conferirgli l'ambito riconoscimento è stato il collettivo di critici indipendenti inglesi di TC Candler, che ogni anno dal 1990 stila una classifica dei 100 personaggi famosi esteticamente ...

Sta arrivando l'ottava (e ultima) stagione di Game of Thrones : È la stagione conclusiva e, dopo un anno di "astinenza", gli appassionati già scalpitano. Mancano tre mesi esatti alla messa in onda del primo episodio dell’ottava stagione di “Game of Thrones”, ovvero “Il Trono di Spade”: il 14 aprile sarà trasmesso su Hbo e in contemporanea su Sky Atlantic. Nell'i

Game of Thrones 8 esordirà il 14 aprile : HBO pubblica un nuovo trailer : Nella nottata tra il 13 e il 14 gennaio HBO ha infine reso nota la data tanto attesa. Infine, ha dichiarato il giorno esatto in cui avrà inizio l'ultima stagione di Game of Thrones. La serie, intitolata in italiano "Il Trono di Spade", è stata una delle più amate degli ultimi anni. un vero successo mondiale. Tratta dai libri di George R. R. Martin, che però sono ancora in fase di scrittura, la serie anticiperà infatti la conclusione della saga ...

Game of Thrones 8 : online il primo promo e la data di uscita : ... pronto a invadere Westeros per distruggerne ogni traccia di vita, forte dell'arruolamento tra le proprie fila di uno dei draghi della Kaleesi Daenerys, mentre sul mondo è ormai calato un gelido ...

Game of Thrones 8 : il primo teaser diventa virale. Ecco la data dell’ultima stagione [video] : Dobbiamo aspettare fino al 14 aprile. Finalmente è uscita la data ufficiale per l’ultima e attesa stagione di Game of Thrones 8. Questo quanto comunicato per via ufficiale dall’emittente Hbo. Ogni episodio sarà lungo 90 minuti per sei puntate. Questa sarà la fine della saga fantasy incentrata sui racconti della lotta tra le nobili famiglie per il dominio dei Sette Regni. Nel video-annuncio che potete vedere di seguito possiamo ...

Game of Thrones 8 inizierà il 14 aprile : il nuovo teaser vede gli Stark in pericolo : Game of Thrones 8, annunciata la data ufficiale: il filmato che fa da anticipazione Game of Thrones sta tornando con la sua ultima stagione. La serie televisiva che ha conquistato tutto il mondo giungerà alla fine proprio nell’anno 2019. Ma quando andrà in onda la prima puntata dell’ottava stagione? Dopo diversi mesi di indiscrezioni, ecco […] L'articolo Game of Thrones 8 inizierà il 14 aprile: il nuovo teaser vede gli Stark in ...

Game of Thrones 8 - i fratelli Stark pronti per la battaglia finale : il primo teaser nella cripta del castello natio di Winterfell : Game of Thrones 8 uscirà domenica 14 aprile con sei puntate da un’ora e mezza ciascuna. Hbo ha diffuso sui propri canali il primo teaser della nuova e attesissima stagione. I tre fratelli Starks (Jon Snow, Arya e Sansa) camminano nella cripta del castello natio di Winterfell, alla fine della quale si imbattono in tre statue. Quando si voltano, una foschia azzurra, che annuncia l’arrivo dell’esercito guidato dal Night ...

«Game of Thrones 8» : ecco (finalmente) la data di uscita : Game of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneDicevano che la post-produzione avrebbe richiesto più ...

L’ottava e ultima stagione di “Game of Thrones” inizierà il 14 aprile : Il primo episodio dell’ottava e ultima stagione di “Game of Thrones” andrà in onda il 14 aprile su HBO, e con ogni probabilità sarà trasmesso in contemporanea anche su Sky Atlantic. L’ottava stagione sarà composta da sei episodi, sui quali