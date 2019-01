Frana in Indonesia | almeno 6 morti nel distretto di Gowa

Piogge torrenziali in Indonesia : Frana uccide 15 persone sull’isola di Giava - 25 dispersi : Una frana innescata da Piogge torrenziali ha provocato la morte di almeno 15 persone sull’isola di Giava , in Indonesia , ed almeno altre 25 risultano disperse: i soccorsi sono complicati dalle precipitazioni, dalla mancanza di elettricità e dalle strade difficili da percorrere, nonché dalla presenza di molte persone che tentano di avvicinarsi al luogo del disastro, ha spiegato un portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione dei ...

Almeno 9 persone sono morte e ci sono decine di dispersi a causa di una Frana in Indonesia : Almeno 9 persone sono morte e ci sono decine di dispersi a causa di una frana in Indonesia , nella provincia di Giava Occidentale. La frana , causa ta da forti piogge, è avvenuta lunedì sera poco dopo il tramonto: sono state travolte

Indonesia - Frana a Giava : 9 le vittime : 10.20 Nove persone, tra cui un bambino, sono morte e altre 34 risultano disperse a causa di una frana nell'isola di Giava , in Indonesia . Una valanga di pietre e fango, causata dalle piogge torrenziali, ha investito una trentina di case nel villaggio di Sirnaresmi, nel distretto di Sukabumi. I soccorritori sono al lavoro alla ricerca di superstiti. Finora sono state tratte in salvo 3 persone.

Catastrofe in Indonesia - l’esperto : “Tsunami causato da una Frana marina - meccanismo simile a quello dello Stromboli” : Anche se è ancora presto per avere dettagli sulle cause precise, lo tsunami che in Indonesia ha provocato oltre 200 morti e 800 feriti “non è stato provocato da un terremoto ma da una eruzione vulcanica che ha provocato una frana sul vulcano Krakatau“, ‘figlio’ del vulcano che nel 1800 causo la morte di oltre 30mila persone. A spiegare all’Adnkronos le possibili cause dello tsunami che ha colpito l’Indonesia ...