Fondi Lega | assolti i Bossi | condannato Belsito E Renzo ringrazia Salvini

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui Fondi della Lega grazie un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Fondi Lega - chiesta la conferma della condanna per Umberto Bossi e il figlio Renzo : Fondi Lega, chiesta la conferma della condanna per Umberto Bossi e il figlio Renzo La richiesta è stata avanzata dal procuratore generale di Milano, Maria Pia Gualtieri, nel processo d'appello in cui i due sono accusati, insieme all'ex tesoriere Francesco Belsito, di avere utilizzato per spese personali i Fondi del partito. LA ...

All'assalto dei 49 milioni : dopo Di Battista anche Fico interviene sui Fondi della Lega : "Chi sbaglia deve pagare e si devono eseguire le sentenze". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo alla domanda di un giornalista, a margine di una visita al parco di Capodimonte, che gli ha chiesto di commentare la dichiarazione di Alessandro Di Battista secondo la quale la Lega deve restituire i 49 milioni.Intervenuto alla trasmissione Che Tempo Che Fa Di Battista aveva detto che quei fondi: "Vanno restituiti ...

“Stop ai Fondi Ue a chi viola lo Stato di diritto”. Ma Lega e Cinque Stelle non votano a favore : Nel giorno in cui il Movimento Cinque Stelle lancia l’offensiva contro lo spreco di denaro Ue, puntando il dito verso gli stipendi dei commissari, c’è Stato un voto molto significativo al Parlamento europeo. L’aula di Strasburgo ha infatti approvato un progetto di legge che prevede la sospensione o addirittura il taglio dei fondi europei per quei g...

Ue - Parlamento : “Stop Fondi a Paesi corrotti che non rispettano Stato di diritto”. Lega vota contro - M5s si astiene : Stop ai fondi strutturali per chi non rispetta lo Stato di diritto interferendo con il lavoro dei tribunali o che non contrastano la frode e la corruzione. A pochi mesi dal via libera all’attivazione dell’articolo 7 contro Polonia e Ungheria – motivato proprio dall’approvazione di leggi contro l’indipendenza della magistratura e i diritti di migranti e minoranze – il Parlamento europeo ha detto sì al progetto ...

Aiuti pubblici a Radio Padania - il Pd attacca 'Tagliano i Fondi all editoria e stanziano soldi per l emittente della Lega' : Diventa un caso politico la notizia - riportata da Repubblica - dei fondi stanziati dal ministero dello Sviluppo per Radio Padania, l'emittente del partito di Salvini diventata dal 2016 solo digitale. ...

Lega giovani al vetriolo contro Arci Liguria sui Fondi destinati al terzo settore : L'associazionismo deve fare associazionismo e lasciare da parte la politica, perché questa volta a farne le spese sono stati i giovani in generale, non Arci Liguria singolarmente. Per ciò che ...

Truffa - 14 indagati a Milano : anche il manager del caso Fondi della Lega : Il manager bergamasca citato nell’inchiesta sui fondi della Lega è coinvolgo in un’indagine per Truffa e autoriciclaggio. Tra le 14 persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano sulla Sofia sgr, sottoposta a commissariamento dalla Banca d’Italia e oggi in liquidazione, c’è anche Angelo Lazzari, il cui nome è comparso sullo sfondo delle varie indagini sui 49 milioni della Lega. L’inchiesta sulla Sofia sgr ...

Fondi all'editoria - Salvini attacca Avvenire : Lega e Chiesa si sopportano sempre meno : l quotidiano dei vescovi, Avvenire, critica continuamente Matteo Salvini. Gli fa un'opposizione molto dura, in chiave molto Bergoglio. E ora è Salvini a criticare Avvenire, lo attacca, lo prende a ...

Fondi Lega - Maroni : 'I 49 milioni di euro sono stati spesi' : "Che fine hanno fatto i famosi 49 milioni di euro della Lega? sono stati spesi per quanto ne so io". E' quanto afferma l'ex segretario del Carroccio Roberto Maroni, aggiungendo: "Quando ho fatto il ...

Fondi Lega - l’ex tesoriere Stefano Stefani sentito dai pm sui soldi spesi dopo l’era Belsito. L’ipotesi delle consulenze : È stato tesoriere della Lega dopo l’era di Francesco Belsito e uno dei firmatari della scrittura privata siglata da Matteo Salvini, da Umberto Bossi, dall’avvocato Matteo Brigandì in cui si siglava la pace tra vecchia e nuova Lega (leggi l’articolo), ma è anche colui che insieme a Roberto Calderoli aveva dato il via libera a un contratto tra la Lega e l’avvocato Domenico Aiello: novecentocinquanta euro all’ora: più l’Iva, ...

Il Movimento 5 stelle continua a punzecchiare la Lega sulla questione dei Fondi : Tensione alle stelle tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla vicenda dei fondi della Lega, dopo i nuovi sviluppi di indagine che coinvolgono il tesoriere del partito di via Bellerio, Giulio Centemero.