Foggia | evasione fiscale da 30 milioni di euro | arrestato un noto imprenditore

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Oltre 30dievasi al fisco in due anni: così undi Cerignola, in provincia di, attivo nel settore della vendita di pneumatici, è statodai finanzieri del comando provinciale. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di, sono state avviate al termine di alcune verifiche fiscali condotte dalle fiamme gialle della compagnia di Cerignola, che hanno permesso di individuare una serie di società attive nella vendita di pneumatici, riconducibili ad un unico, che omettevano sistematicamente di dichiarare al fisco le proprie operazioni imponibili e di versare le relative imposte.Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, per ostacolare l’accertamento dell’ed impedire il recupero delle imposte non versate, “dopo un anno di attività, le aziende interessate venivano spogliate dei propri ...