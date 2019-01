Flotte - La nostra intervista a Marco Monetti Infiniti

Flotte - La nostra intervista a Fabrizio Piastra (Renault) : Nel corso del 2018, la Renault ha immatricolato in Italia 125.154 vetture, con un calo del 6,4% rispetto allanno precedente e una quota di mercato del 6,55% che la colloca al quarto posto tra i costruttori, alle spalle di Fiat, Volkswagen e Ford. Ecco la nostra intervista a Fabrizio Piastra , direttore vendite Flotte della Renault Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019? Il 2019 ...

Flotte - La nostra intervista a Marco Dainese (Maserati) : Nel corso del 2018, la Maserati ha immatricolato in Italia 2.762 vetture, in calo del 5,35% rispetto allanno precedente, con una quota di mercato dello 0,14; ecco la nostra intervista a Marco Dainese, head of corporate sales & remarketing della Casa del Tridente.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?La Maserati ha recentemente presentato la nuova gamma prodotto model year 19, ...