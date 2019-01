Fisco : Governo cancella "tassa sulla bontà" per il no profit : La così detta "tassa sulla Bontà" è stata cancellata . A darne notizia, il Senatore PD Antonio Misiani , che in merito al raddoppio dell' IRES sulle attività del mondo no profit inserito tra le misure ...

Il governo blinda con la fiducia il ddl Anticorruzione e il dl Fisco : Doppio voto oggi al Senato e alla Camera per sveltire i tempi. Insorgono le opposizioni: 'Leghisti e grillini nono si fidano più gli uni degli altri' -

Dl Fisco - il governo pone la fiducia alla Camera : il voto giovedì mattina : Nuova fiducia. È quella posta alla Camera dei deputati dal governo del M5s-Lega sul decreto legge Fisco. Ad annunciarlo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. È stata quindi convocata la conferenza dei capigruppo per stabilirne il timing del voto: si terrà giovedì 13 dicembre a partire dalle 11 e 30. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 10. Secondo quanto si apprende, nel corso della riunione è emerso ...

Il governo aizza la Finanza : cosa cambia nei controlli del Fisco : Più poteri alla Guardia di Finanza. Il grande fratello fiscale in Italia avrà da ora una nuova marcia in più, dopo la conversione del decreto legge 119 (detto collegato fiscale). Le Fiamme gialle infatti non solo potranno utilizzare nuovi strumenti per la lotta ai furbetti, ma avrà anche un ruolo di coordinamento e di indirizzo generale nel contrasto all'evasione fiscale. Insomma: andrà direttamente al fianco dell'Agenzia delle Entrate, ...

Dl Fisco : atteso nuovo pacchetto del governo - anche stop condono : L'emendamento che sopprime l'articolo 9, quello sul condono, recependo l'accordo politico tra M5s e Lega, e la sanatoria degli errori formali. Ma anche la tassa sui money transfer e alcune proposte ...

Fisco - il governo cancella il condono. Rinviato anche il carcere per gli evasori : Scompare la discussa dichiarazione integrativa, motivo di tensione tra Movimento 5 Stelle e Lega. Torna il bonus bebè