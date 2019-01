FINANZA Manovra correttiva | la mazzata si può ancora evitare

Spread e manovra - retroscena dall'alta FINANZA : 'Incidente di percorso prima delle europee' - futuro già deciso : Ai piani alti della finanza internazionale si lavora già per il dopo-governo di Lega e M5s . E il referente, spiega un retroscena della Stampa , sarebbe proprio il numero due leghista Giancarlo ...

FINANZA / Dal deficit agli investimenti - i consigli per una nuova manovra - IlSussidiario.net : I dati economici dell'Italia recentemente diffusi suggeriscono di rivedere la manovra e di reimpostare la trattativa con la Commissione europea

Manovra - Conte all'Ue : "Aiutateci : il sociale conta più della FINANZA" : "La partita con l'Europa non sarà facile, lo so bene. "Ma le riforme le facciamo, non torniamo indietro. Il problema è farle bene". Il premier Conte alla carica sulla Manovra Segui su affaritaliani.it