Festival di Sanremo 2019 - Paola Cortellesi e Pio & Amedeo ospiti all'Ariston : Paola Cortellesi e Pio & Amedeo saranno al Festival di Sanremo 2019 . Questo il succo di un' anticipazione dell'AdnKronos. L'attrice e il duo dovrebbero far parte degli ospiti che si metteranno in ...

Rancore e gli altri rapper che non ci aspettavamo al Festival di Sanremo : Rancore è da anni considerato uno degli artisti più interessanti del panorama rap italiano. Non era stato annunciato tra gli artisti sul palco nel corso di quella che sarà la 69° edizione del Festival di Sanremo, ma il suo nome nel cast è emerso in occasione del pre-ascolto riservato alla stampa. Si esibirà dunque nella quarta serata, quella riservata ai duetti, insieme a Daniele Silvestri con il brano "Argento Vivo". Rap e Sanremo sono due ...

Barbara D'Urso punta al Festival : 'Prima o poi mi vedrete a Sanremo' : Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani ' ha detto Barbara parlando di Mara . Mentre quando si accenna ad una presunta gelosia nei confronti di Maria : ' Ma che scherziamo! Io ...

Festival di Sanremo. No - non sono solo canzonette : Credo che sbagli chi crede che il Festival di Sanremo non sia un evento politico. Il programma televisivo più visto in Italia, quello che - nel bene e nel male - decide gran parte della colonna sonora delle nostre giornate ha sempre fatto politica, raccontando l'Italia agli italiani. È strano, quindi, che ci si scandalizzi per una dichiarazione “politica” del direttore artistico. Eppure per giorni la questione ha tenuto banco. In una lettera ...

Barbara d'Urso 'Mara Venier? Non ho nemici'/ 'Il Festival di Sanremo? Prima o poi lo condurrò' : Barbara d'Urso, intervistata per Leggo, ha parlato dei rapporti con Mara Venier, del Festival di Sanremo e di tutti i nuovi progetti lavorativi

Sanremo 2019 - Simone Montedoro e Anna Ferzetti conducono "PrimaFestival" : Da venerdì 25 gennaio, subito dopo il Tg1, tutti i retroscena e i gossip sui protagonisti di questa edizione

Da Mannoia a Sangiorgi - 'Festival di Sanremo' romano a sostegno delle donne : Continua la chiamata alle Arti a sostegno della campagna di raccolta fondi in favore del progetto Casa Internazionale delle donne. Il 26 gennaio alle 21 la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della ...

Festival DI SANREMO : I PREMI DI MICHELE AFFIDATO PER I BIG DELLA MUSICA : Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo MICHELE AFFIDATO in vista DELLA sessantanovesima edizione del FESTIVAL DELLA Canzone Italiana, che si terrà a SANREMO dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione artistica e la conduzione anche quest’anno saranno affidati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo DELLA scorsa edizione, sarà affiancato da Virginia ...

Barbara D'Urso : «Vorrei il Festival di Sanremo. Mara Venier? Io non ho nemici» : che effetto le ha fatto indossare dopo vent'anni i panni della Dottoressa Giò? 'Mi ha fatto un effetto pazzesco. Meraviglioso. È come se non l'avessi mai mollato. È stato magico. Come rimontare a ...

Sanremo 2019 : come sono le canzoni del Festival (in cui nessuno canta più) : Nek, sono ProntoNino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luceUltimo, I tuoi particolariThe Zen Circus, L'amore è una dittaturaFederica Carta e Shade, Senza farlo appostaArisa, Mi sento beneSimone Cristicchi, Abbi cura di meAchille Lauro, Rolls RoyceAnna Tatangelo, Le nostre anime di notteFrancesco Renga, Aspetto che torniNegrita, I ragazzi stanno beneEinar, Centomila voltePatty Pravo e Briga, Un po' come la vitaBoomdabash, Per un milioneMahmood, ...

Sanremo 2019 : “PrimaFestival” su RAI1 dal 25 gennaio : Conducono Simone Montedoro e Anna Ferzetti Anche quest’anno torna il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 69? edizione del Festival di Sanremo. Tutti i giorni a partire da venerdì 25 gennaio, subito dopo il Tg1, le canzoni e i cantanti, gli ospiti e lo show, i gossip, l’analisi dei contenuti social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete e tanto altro ancora animeranno i 5 minuti della striscia ...

Sanremo : tutti i luoghi del Festival : Senza ombra di dubbio tra questi due luoghi si svolgono il maggior numero di iniziative e passeggiando si possono incontrare volti noti del piccolo schermo e del mondo della musica. Mentre si è in ...