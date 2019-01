Fausto Brizzi dopo lo scandalo ricomincia da Silvia Salis

Fausto Brizzi - dopo gli scandali il nuovo film “Modalità aereo” : dopo che la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale, perché "il fatto non sussiste", si ritorna a parlare del regista per il suo lavoro. Aveva firmato il soggetto del film italiano che ha vinto la sfida di Natale al box office, "Amici come prima", e il 21 febbraio uscirà il suo nuovo film, "Modalità aereo", con Paolo Ruffini, Lillo, Violante Placido, Dino Abbrescia e ...

'Modalità aereo' - nuovo film di Fausto Brizzi : trailer - cast - trama e tutte le informazioni : La nuova commedia con protagonisti Lillo, Paolo Ruffini e Violante Placido, arriverà nelle sale italiane il 21 febbraio

Chi è Silvia Salis - il nuovo amore di Fausto Brizzi : Fausto Brizzi ha un nuovo amore. Dopo la fine del suo matrimonio e le accuse di molestie, il regista ha ritrovato il sorriso accanto a Silvia Salis. 33 anni e una carriera nello sport, Silvia è una campionessa olimpionica. Pluripremiata nella disciplina di lancio del martello, ha interrotto le competizioni qualche tempo fa a causa di un infortunio, ma soprattutto dell’accusa di elusione dei controlli antidoping, per cui poi è stata ...

Fausto Brizzi : il nuovo amore è Silvia Salis (foto) : Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 16 gennaio, le immagini del regista Fausto Brizzi, che ha ritrovato la serenità accanto a una nuova donna dopo la separazione dalla moglie Claudia Zanella, seguita alle accuse, ora archiviate, di molestie sessuali che diverse attrici avevano mosso contro di lui.prosegui la letturaFausto Brizzi: il nuovo amore è Silvia Salis (foto) pubblicato su Gossipblog.it 15 ...

Fausto Brizzi indagato per molestie : il gip si riserva sull'archiviazione : Il gip di Roma Alessandro Arturi si è riservato di decidere nei prossimi giorni in merito alla richiesta di archiviazione per il regista Fausto Brizzi, coinvolto in una indagine su presunte molestie ...

INDOVINA CHI VIENE A CENA? CANALE 5/ Streaming video del film di Fausto Brizzi - oggi - 28 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : INDOVINA chi VIENE a Natale?, la trama del film di Fausto Brizzi in onda su CANALE 5 oggi, mercoledì 28 novembre 2018 con Raoul Bova.