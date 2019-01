Fausto Brizzi | archiviate le accuse di violenza sessuale

Il gip di Roma conferma l'archiviazione per Fausto Brizzi dalle accuse di violenza sessuale : "Il gip di Roma Arturi, rigettando l'opposizione delle persone offese, ha emesso decreto di archiviazione delle accuse di violenza sessuale a carico di Fausto Brizzi": lo comunica all'ANSA il legale del regista, Antonio Marino. "Si chiude così definitivamente - commenta - la vicenda relativa allo scandalo delle molestie apertasi con i servizi delle Iene".

Archiviate le accuse per Fausto Brizzi : E' stata archiviata l'indagine a carico del regista Fausto Brizzi . Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata a luglio dalla Procura di Roma. Il regista era finito indagato lo scorso ...

Fausto Brizzi - il gip archivia l'accusa di violenza sessuale : Molto rumore per nulla. Fausto Brizzi non è un molestatore. 'Il gip di Roma Arturi, rigettando l'opposizione delle persone offese, ha emesso decreto di archiviazione delle accuse di violenza sessuale ...

Fausto Brizzi - archiviate le accuse di molestie sessuali a suo carico : archiviate le accuse di molestie sessuali a carico del regista Fausto Brizzi. Il gip del tribunale di Roma ha deciso oggi dopo la richiesta di archiviazione arrivata dalla procura nel luglio scorso, di archiviare il fascicolo d’indagine sul regista e autore cinematografico Fausto Brizzi, aperto dopo la denuncia di tre donne. Lo comunica all’Ansa il legale del regista, Antonio Marino. “Si chiude così definitivamente – commenta ...

Archiviate le accuse di molestia sessuale per Fausto Brizzi : Il regista era finito indagato lo scorso aprile dopo che alcune donne lo avevano accusato di violenza

Archiviate accuse di violenza sessuale per Fausto Brizzi : "Il gip di Roma Arturi, rigettando l'opposizione delle persone offese, ha emesso decreto di archiviazione delle accuse di violenza sessuale a carico di Fausto Brizzi": lo comunica all'ANSA il legale ...

Fausto Brizzi dopo lo scandalo ricomincia da Silvia Salis : Se già da tempo Claudia Zanella è uscita allo scoperto con il nuovo amore Luigi Cesolini ora è il momento anche per il suo ex marito Fausto Brizzi di voltare pagina dopo mesi terribili e ritrovare la serenità del cuore accanto a una nuova donna che risponde al nome di Silvia Salis. È lei che ha convinto il regista a tornare alla luce del sole dopo la tempesta mediatica che lo ha travolto, come mostrano le foto pubblicate da Chi nel numero in ...

Fausto Brizzi - dopo gli scandali il nuovo film “Modalità aereo” : dopo che la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale, perché "il fatto non sussiste", si ritorna a parlare del regista per il suo lavoro. Aveva firmato il soggetto del film italiano che ha vinto la sfida di Natale al box office, "Amici come prima", e il 21 febbraio uscirà il suo nuovo film, "Modalità aereo", con Paolo Ruffini, Lillo, Violante Placido, Dino Abbrescia e ...

'Modalità aereo' - nuovo film di Fausto Brizzi : trailer - cast - trama e tutte le informazioni : La nuova commedia con protagonisti Lillo, Paolo Ruffini e Violante Placido, arriverà nelle sale italiane il 21 febbraio

Fausto Brizzi si fa beffe delle femministe. Beccato da Signorini : chi è la sua giovanissima (e famosa) fiamma : «Quando usciamo lei mangia vegano e io, ogni tanto, una pasta cacio e pepe me la faccio... Sono stato onnivoro per 47 anni e non riesco a seguire mia moglie completamente». Fausto Brizzi, cultore a suo dire di amatriciana e mozzarelle di bufala, parlava così della moglie Claudia Zanella, ormai ex, a

Fausto Brizzi si fa beffe delle femministe. Beccato da Signorini : chi è la sua giovanissima - e famosa - fiamma : 'Quando usciamo lei mangia vegano e io, ogni tanto, una pasta cacio e pepe me la faccio... Sono stato onnivoro per 47 anni e non riesco a seguire mia moglie completamente'. Fausto Brizzi , cultore a ...

Chi è Silvia Salis - il nuovo amore di Fausto Brizzi : Fausto Brizzi ha un nuovo amore. Dopo la fine del suo matrimonio e le accuse di molestie, il regista ha ritrovato il sorriso accanto a Silvia Salis. 33 anni e una carriera nello sport, Silvia è una campionessa olimpionica. Pluripremiata nella disciplina di lancio del martello, ha interrotto le competizioni qualche tempo fa a causa di un infortunio, ma soprattutto dell’accusa di elusione dei controlli antidoping, per cui poi è stata ...

Fausto Brizzi esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata : Il regista Fausto Brizzi è stato pizzicato dal settimanale “Chi” in compagnia della sua nuova fidanzata, che ha ritrovato la serenità accanto dopo la separazione dalla moglie Claudia Zanella, seguita alle accuse, che diverse attrici avevano mosso contro di lui. La giovane bionda che nelle foto pubblicate da Chi abbraccia e bacia il regista si chiama Silvia Salis, ex olimpionica e pluricampionessa italiana di lancio del martello (ha smesso per un ...

Fausto Brizzi paparazzato con la sua nuova fiamma : Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva le fofo del regista Fausto Brizzi, che ha ritrovato la serenità accanto a una nuova donna dopo la separazione dalla moglie Claudia Zanella, seguita alle accuse, che diverse attrici avevano mosso contro di lui. La giovane bionda che nelle foto pubblicate da Chi abbraccia e bacia il regista si chiama Silvia Salis, ex olimpionica e pluricampionessa italiana di lancio del martello (ha smesso per un ...