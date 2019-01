Fare Memoria di Castelnuovo di Porto

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) No, quest'anno non vado a vedere cosa resta di Auschwitz e cosa può insegnarmi dell'umanità, quest'anno vado a vedere cosa resta dell'accoglienza didie di Riace e cosa può insegnarmi dell'umanità.No, non ditemi che la Shoah non c'entra nulla e nessuno sta mandando queste centinaia di disperati alle camere a gas e quindi non c'è paragone: se ci fossero le camere a gas sono certa che né io né voi staremmo qui a leggere e scrivere, ma andremmo a distruggere i lager con le nostre mani, pietra su pietra.Invece siamo in quella vasta nuvola grigia – questa sì paragonabile a quella che coprì buona parte dell'Europa nel secolo scorso – in cui la cecità e la rimozione collettiva coprono una tragedia vasta, vera, viva, e i provvedimenti disumani adottati da governi senza scrupoli per fingere ...