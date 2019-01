Fabrizio Moro canta e dimentica il testo a 55 passi nel sole | l’emozione lo blocca

Verissimo - Fabrizio Corona smaschera Silvia Provvedi : 'Con chi mi ha tradito' - fa un nome clamoroso : Clamorosa storia di corna a Verissimo. In studio c'è Fabrizio Corona che davanti a una Silvia Toffanin senza parole rivela come Silvia Provvedi lo abbia tradito a suo tempo con Fedez , quando il ...

Verissimo - Fabrizio Corona smaschera Silvia Provvedi : "Con chi mi ha tradito" - fa un nome clamoroso : Clamorosa storia di corna a Verissimo. In studio c'è Fabrizio Corona che davanti a una Silvia Toffanin senza parole rivela come Silvia Provvedi lo abbia tradito a suo tempo con Fedez, quando il rapper era fidanzato non con Chiara Ferragni ma con Giulia Valentina. Insomma, è la tesi dell'ex re dei pa

Sanremo 2019 : anche Ermal Meta - Fabrizio Moro e Guè Pequeno per i duetti con i cantanti in gara : Ecco i primi nomi The post Sanremo 2019: anche Ermal Meta, Fabrizio Moro e Guè Pequeno per i duetti con i cantanti in gara appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo - Baglioni rivela i primi duetti : ritornano all'Ariston Fabrizio Moro ed Ermal Meta : A partire dal 5 e fino al 9 febbraio si terrà la kermesse musicale più attesa dagli italiani, ovvero quella del Festival di Sanremo 2019, che avrà luogo nella suggestiva riviera ligure. A diversi giorni dallo start ufficiale della messa in onda di Sanremo, che nel 2019 giunge alla sua sessantanovesima edizione consecutiva, sono trapelate in rete delle nuove indiscrezioni, concernenti la gara della canzone made in Italy, e i primi duetti che ...

Gli ospiti dei duetti del Festival di Sanremo 2019 - da Ermal Meta a Fabrizio Moro - Rocco Hunt e Fiorello chi vedremo l’8 febbraio : Si sono tenuti oggi a Milano gli ascolti delle canzoni del Festival di Sanremo 2019 e, contestualmente, sono stati annunciati gli ospiti dei primi 12 duetti che prenderanno vita nella quarta serata di venerdì 8 febbraio. Tra gli artisti sul palco dell'Ariston in duetto con i Campioni ci saranno i vincitori in carica: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il primo duetterà con Simone Cristicchi, ricambiando il favore dello scorso anno, il secondo ...

Video integrale del Capodanno a Bari su Canale5 con le esibizioni di Ermal Meta - Irama - Fabrizio Moro e tutti gli altri : Il Capodanno a Bari su Canale5 è ora disponibile con un Video integrale nel quale sarà possibile rivedere tutte le esibizioni degli artisti coinvolti sul palco di Piazza della Prefettura, proprio di fronte al Teatro Piccinni nel quale si sono svolti i collegamenti in collaborazione con i dj di Radio Mediaset. Una serata all'insegna della musica del momento, quella condotta da Federica Panicucci, che non ha mancato di ospitare anche alcune ...

Capodanno in musica 2019 - Canale 5/ Anticipazioni e ospiti - video : Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente : Capodanno in musica 2019: Anticipazioni e ospiti della serata che ci accompagna su Canale 5 al nuovo anno. Federica Panicucci alla conduzione

Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono gli Escxtra Awards con Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono gli Escxtra Awards, premi legati all'Eurovision Song Contest. I due artisti hanno rappresentato l'Italia nel 2018 con la canzone Non mi avete fatto niente, già vincitrice del Festival di Sanremo dello scorso febbraio. Se in Italia, Non mi avete fatto niente, ha raggiunto il primo posto della classifica per quanto riguarda il Festival di Sanremo, in Europa ha chiuso la competizione al quinto posto ma guadagna ...

Fabrizio Moro riparte in tour con la sua storica band : Reduce da un 2018 che lo ha consacrato come uno dei protagonisti dell'anno, Fabrizio Moro, attualmente al lavoro sul nuovo album di inediti in uscita in primavera, tornerà a esibirsi live nel 2019 con ...

Fabrizio Moro ha annunciato le prime date del tour 2019 nei palasport : Appuntamento al prossimo ottobre The post Fabrizio Moro ha annunciato le prime date del tour 2019 nei palasport appeared first on News Mtv Italia.

Fabrizio Moro in tour nel 2019 - da Acireale a Roma e Milano : date e biglietti in prevendita : Fabrizio Moro in tour nel 2019, nei palazzetti dello sport. L'artista Romano ha annunciato stamattina le prime quattro tappe della tournée 2019 che da ottobre lo porterà nei palasport della penisola. La prima data annunciata da Fabrizio Moro per il tour 2019 è quella in programma per il prossimo 12 ottobre al Pal'Art Hotel di Acireale (CT). A seguire, sono attese due date al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) il 18 e il 19 ottobre. ...

Alessandra Amoroso e Fabrizio Moro premiati a Roma Videoclip come artisti dell’anno : Tra i tanti, anche Alessandra AMoroso e Fabrizio Moro premiati a Roma Videoclip come artisti dell'anno ma anche per alcuni rilevanti lavori che hanno rilasciato nel corso dell'ultima annata. Il cinema si è quindi unito alla musica per una serata all'insegna delle celebrazioni, nei quali non sono mancati gli interventi degli artisti coinvolti e premiati durante la serata che si è tenuta nella serata dell'11 dicembre presso gli Studi di ...