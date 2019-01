Fabian Aichner a SportFair | orgoglio italiano nel mito di Bruno Sammartino | “sogno un

NXT UK TakeOver : Blackpool – Vittoria per l’italiano Fabian Aichner : “voglio diventare una grande superstar WWE” [GALLERY] : Fabian Aichner vince il suo match di coppia, con Marchel Barthel, ad NXT UK TakeOver: Blackpool. L’atleta italiano svela di voler diventare una top star della WWE Inizio d’anno fortunato per Fabian Aichner, atleta altoatesino ormai da tempo sotto contratto con la WWE, che si è aggiudicato la Vittoria del suo match durante il prestigioso PPV “NXT UK TakeOver: Blackpool”, andato in scena lo scorso weekend. In coppia con il ...