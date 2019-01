F1 | la McLaren esce allo scoperto | svelato il colore della livrea della nuova MCL34

sportfair

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La scuderia di Woking ha rivelato la colorazionemonoposto 2019, confermando le indiscrezioni delle scorse settimane Lastagione di Formula 1 si avvicina, le scuderie sono concentrate a definire gli ultimi dettagli in vista delle presentazioni ufficiali in programma nel mese di febbraio.Photo4 / LaPresseLapunta ad una stagione di riscatto, dopo i cattivi risultati ottenuti negli ultimi anni. Partendo da una line-up completamente rinnovata, la scuderia di Woking ha intenzione di risalire la china in classifica, affidandosi all’esperienza di Carlos Sainz Jr e alla freschezza di Lando Norris. L’unico elemento di continuità tra il 2018 e il 2019 sarà la colorazione, che manterrà la‘papaya’ confermando lo schema cromatico utilizzato inizialmente sul finire degli anni ’60. A rivelare il tutto la stessa, ...