Europei | L' Italia trova Polonia e Belgio

Pallavolo – Europei femminili 2019 : Italia sorteggiata con Polonia - Belgio - Ucraina - Portogallo e Slovenia : Europei femminili 2019: Polonia, Belgio, Ucraina, Portogallo e Slovenia sono state sorteggiate con l’Italia nella Pool B L’Italia è stata inserita nella Pool B agli Europei femminili di Pallavolo 2019, insieme a Polonia, Belgio, Ucraina, Portogallo e Slovenia. Negli ottavi di finale (1 settembre, si giocherà nei 4 paesi ospitanti) gli incroci dei gironi saranno A contro C e B contro D. Nel caso in cui le quattro nazioni ...

Volley femminile - Europei 2019 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Il possibile cammino delle azzurre : L’Italia è stata abbastanza fortunata nel sorteggio degli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre, cioè tre settimane dopo il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’obiettivo stagionale della nostra Nazionale sarà ovviamente quello di staccare il pass per i Giochi (giocheremo dal 2 al 4 agosto contro Olanda, Belgio, Kenya probabilmente in casa) ma sicuramente ci ...

Volley femminile - Sorteggio Europei 2019 : l’Italia evita le big - azzurre in Polonia contro le biancorosse e il Belgio : A Istanbul (Turchia) sono stati sorteggiati i gironi degli Europei 2019 di Volley femminile che andranno in scena dal 23 agosto all’8 settembre. La rassegna continentale, per la prima volta nella storia, prevede la partecipazione di 24 Nazionali e sarà organizzata in quattro Paesi (Turchia, Paesi Bassi, Ungheria, Slovacchia): sono stati formati quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni girone si ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri - la medaglia è possibile! L’Italia si stringe con gli azzurri : È arrivato il momento. L’Italia del Pattinaggio artistico si stringe attorno ai propri veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise (coppie d’artistico) e Charlène Guignard-Marco Fabbri (danza), pronti a lottare per conquistare le rispettive prime medaglie Della carriera al Campionato Europeo di Minsk (Bielorussia) che inizierà con le gare ufficiali a partire da mercoledì 23 fino a domenica 27 gennaio. Due gare, due situazioni ...

VIDEO Atletica - Claudio Stecchi salta 5.70 con l’asta! Secondo italiano di sempre al coperto - minimo per gli Europei : Inatteso show di Claudio Michel Stecchi al Top Perche Plus di Nevers (Francia), il 27enne ha saltato un rilevante 5.70 m con la sua asta ed è diventato il Secondo italiano di tutti i tempi a livello indoor, alle spalle soltanto del 5.82 di Giuseppe Gibilisco datato 2004. Considerando anche le gare all’aperto il toscano è il terzo azzurro della storia. Stecchi, che ha così migliorato il proprio primato assoluto di tre centimetri, ha ...

Volley - Europei 2019 : tutte le partite dell’Italia. Calendario - programma - orario d’inizio e tv : La CEV ha ufficializzato il Calendario della fase a gironi degli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Slovenia dal 12 al 29 settembre. L’Italia è stata inserita nella Pool A e giocherà a Montpellier: gli azzurri esordiranno il 12 contro il Portogallo, poi il giorno dopo se la vedranno con la Grecia. Avvio soft per la nostra Nazionale che poi riposerà un giorno prima di sfidare la Romania (15 ...

Pallavolo – Europei Maschili : il calendario dell’Italia : Europei Maschili 2019: il calendario della prima fase della pool degli azzurri La CEV ha da poco comunicato il calendario della prima fase dei Campionati Europei Maschili in programma dal 12 al 29 settembre in quattro paesi. Come noto, gli azzurri nella pool A in programma a Montpellier, affronteranno Francia, Bulgaria, Portogallo, Grecia e Romania. Questo il calendario della pool A: 12 settembre: Bulgaria-Grecia, Francia-Romania, ...

Europei 2019 di Volley - Italia nel girone con Francia e Bulgaria : Non è stata particolarmente fortunata, l' Italia , nel sorteggio per gli Europei di pallavolo maschile in programma dal 12 al 29 settembre. La Nazionale guidata dal Ct Blengini è inserita nel Gruppo A ...

Volley - Europei 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. La Francia fa paura - Bulgaria insidiosa : Poteva andare decisamente meglio, l’Italia è stata molto sfortunata e il sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile non ci ha sorriso. L’urna di Bruxelles ci ha portato in dote Francia e Bulgaria cioè le due avversarie peggiori, quelle che alla vigilia si volevano evitare a tutti i costi. Gli azzurri giocheranno a Montpellier e saranno subito chiamati a un cammino in salita nella tana dei transalpini ma conosciamo più da vicino ...