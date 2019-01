Europee di maggio Ingrid Levavasseur capolista dei gilet gialli

L’appello di Carlo Calenda per una lista unitaria europeista alle elezioni Europee di maggio : Carlo Calenda, ex manager e ministro nei governi Renzi e Gentiloni, ha pubblicato sul sito siamoeuropei.it un appello per creare una lista unica con tutti i partiti e i movimenti europeisti in vista delle elezioni europee di maggio. «È necessario costruire alle