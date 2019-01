Esenzione Canone Rai | c’è tempo fino al 31 gennaio | come fare Ecco i moduli

Canone Rai - per chiedere l’Esenzione c’è tempo fino al 31 gennaio : chi può averla e come : Entro il 31 gennaio è possibile richiedere l'esenzione del pagamento del Canone Rai. Chi può accedere all'agevolazione, a partire dagli over 75 con reddito basso e chi non ha un apparecchio televisivo in casa, e come fare per inviare la dichiarazione e venire così esentati dal pagamento del Canone in bolletta.Continua a leggere

Canone Rai 2018 : Esenzione con pensione sociale - quando è concessa : Canone Rai 2018: esenzione con pensione sociale, quando è concessa esenzione Canone Rai per pensione sociale, si può ottenere È possibile non pagare il Canone se si percepisce la pensione sociale? L’ esenzione dal pagamento del Canone Rai scatta per chi ha 75 anni o più e un reddito inferiore agli 8mila euro annui; in precedenza, tale limite era fissato a 6.713,98 euro. Per il calcolo del reddito bisogna considerare anche tutti quelli ...

Canone Rai 2019 - cosa fare se devi chiedere (o rinnovare) l’Esenzione : Nelle disposizioni di legge della nuova manovra finanziaria approvata per il 2019 c’è anche la norma che riguarda il Canone Rai. Anche per il nuovo anno l’importo da pagare sarà di 90 euro e verrà addebitato direttamente nella bolletta elettrica, con dieci rate mensili da gennaio a ottobre, come stabilito a partire dalla legge di stabilità del governo Renzi nel 2016. In sostanza il Canone si applica a chiunque detenga un televisore o “apparecchi ...

Esenzione Canone Rai 2019 : domanda entro oggi per evitare addebiti - come fare : Oramai da questa tassa non si scappa più: il Canone Rai è un obbligo di legge che dal 2016 è stato inserito direttamente in bolletta e i cittadini che non vogliono pagarlo devono richiedere l’Esenzione Canone Rai 2019, compilando specifici moduli ed entro scadenze ancora più precise. Anche se c’è tempo fino al 31 gennaio 2019 per presentare l’autocertificazione di Esenzione, è comunque consigliabile farlo con molto più anticipo, per risparmiarsi ...

Legge 104 : Esenzione Canone Rai per disabilità - cosa cambia dal 2019 : Tra le novità attese nella prossima Manovra 2019 potrebbe essercene una diretta alle persone disabili, incluse quelle con Legge 104: l’esenzione del canone Rai per disabilità. È quanto previsto da un emendamento alla Legge di Bilancio presentato dalle senatrici del Movimento 5 Stelle – Laura Granato e Agnese Gallicchio – in Commissione Bilancio del Senato. Una commissione impegnata in queste ore nell’esame del testo, anche se le ...

Canone Rai 2019 - Esenzione anche per disabili. Ecco chi non paga : Da quest'anno anche i disabili potranno usufruire dell'esenzione del Canone Rai. è questa la novità che potrebbe introdurre la Legge di Bilancio a partire dal 1° gennaio. La proposta è contenuta in un ...

Esenzione Canone Rai 2019 : chi ha un PC deve pagare lo stesso? : Il canone Rai manda ancora in confusione i cittadini italiani. Proprio di recente è giunta la notizia che il costo del canone del 2019 sarà esattamente identico a quello pagato quest'anno. Dunque, ...

