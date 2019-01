Entro l’estate il primo smartphone 5G Huawei | i paesi raggiunti dalla tecnologia grazie

optimaitalia

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)Sul5Goggi abbiamo qualche certezza in più. Nella giornata di ieri, 22 gennaio nel corso del Davos World Economic Forum, il vice presidente dell'azienda Hu Houkun ha annunciato i tempi necessari per il lancio del dispositivo tecnologico e lo diciamo fin da subito, ci sarà da attendere davvero poco.Sappiamo bene comesia impegnata non solo nella progettazione del suo5G, ma sia anche la protagonista diretta dei lavori necessari per le infrastrutture di rete ad alta velocità. Il suo operato è nel vivo ora in 10e si prevede che, nell'immediato futuro, interesserà ulteriori venti nazioni nel mondo. Più che logico dunque è anche l'impegno nel rendere acquistabili i device che godranno appunto di tutti i servizi in 5G, magari nell'ottica di sbaragliare la concorrenza.La buona notizia per i patiti del brand e non solo è che il ...