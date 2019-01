Emiliano Sala | si cerca ancora il calciatore disperso mentre sorvolava la Manica L’audio

Scomparso Emiliano Sala - il messaggio di Diego Armando Maradona : Scomparso Emiliano Sala – Sono ore di grande preoccupazione per l’attaccante Emiliano Sala, il calciatore è Scomparso ed era a bordo di un aereo. L’ex calciatore Diego Armando Maradona ha espresso la sua preoccupazione-. “Spero che l’aereo abbia sbagliato aeroporto e lo troviamo vivo, questo è tutto”, ha detto l’ex Pipe de Oro in un messaggio audio pubblicato sull’account Instagram di ...

Emiliano Sala - ricerche dell'aereo riprese. La famiglia : «Perse le speranze di trovarlo vivo» : L'aereo che domenica notte stava trasportando Emiliano Sala da Nantes a Cardiff è decollato solo al quarto tentativo dopo tre andati a vuoto. Il pilota scomparso insieme al...

Dramma Emiliano Sala - l’appello accorato della fidanzata : “so che sei forte - ti stiamo aspettando” : Berenice Skhair, fidanzata di Emiliano Sala, affida il suo accorato appello a Instagram: le prime parole della giovane ragazza dopo la scomparsa del calciatore italo-argentino “Indagate per favore, non smettete di cercarlo!!!”: inizia così l’accorato appello della fidanzata di Emiliano Sala, calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo mentre si stava dirigendo da Nantes a Cardiff. Berenice Skhair, compagna ...

Aereo scomparso nel Canale della Manica : “sembra andare in pezzi” - il messaggio audio del calciatore Emiliano Sala : Un Aereo da turismo partito da Nantes e diretto a Cardiff è scomparso lunedì sera nel Canale della Manica, circa 20 km a nord dell’isola di Guernsey: a bordo 2-3 persone, tra cui l’attaccante argentino del Cardiff, di origini italiane, Emiliano Sala. Le autorità del controllo del traffico britanniche hanno confermato che il Piper Malibu è scomparso dai radar nei pressi del faro di Casquets, intorno alle 21:30: da allora si sono perse ...

Dramma Emiliano Sala - parla il padre Oracio : “vorrei trovarlo vivo - ma sto perdendo le speranze” : Oracio Sala, padre di Emiliano, commenta la scomparsa del figlio in viaggio sull’aereo di cui si sono perse le tracce lunedì notte Momenti di apprensione per la famiglia Sala per il Dramma che vede coinvolto il calciatore italo-argentino Emiliano, attaccante del Cardiff City. L’ex attaccante del Nantes, si trovava su un aereo leggero scomparso lunedì notte dopo aver perso i contatti al largo di Alderney nelle Isole del ...

