Emiliano Sala | riprese le ricerche dell’aereo scomparso

Capo soccorritori : 'Nessuna speranza di trovare Emiliano Sala vivo' | : Il responsabile delle ricerche: "Non si può resistere più di qualche ora nelle fredde acque della Manica". Il calciatore in un messaggio audio inviato ad amici dal velivolo e diffuso dai media: "Sto ...

Aereo Emiliano Sala - la Polizia ammette : “Non c’è traccia” : Aereo Emiliano Sala- Continuano le ricerche dell’Aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala, scomparso dai radar nella serata di lunedì. Guernsey Police ha diramato le ultime comunicazione ufficiali, le quali recitano chiaro: “Ora come ora, non c’è traccia dell’Aereo scomparso. Si valuterà se interrompere le ricerche o meno“. La Polizia diramerà un prossimo comunicato con le […] L'articolo Aereo Emiliano Sala, la ...

Proseguono le ricerche dell’aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala : Proseguono le ricerche dell’aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala Dopo 12 gol in 19 partite di Ligue 1 con la maglia del Nantes, Emiliano Sala era stato acquistato dal Cardiff City per 17 milioni di euro ed era pronto a trasferirsi in Galles e fare il suo esordio in Premier League. Lunedì sera, Sala si trovava a bordo di un piccolo aereo da turismo Piper Malibu. Con lui c’era soltanto il pilota del velivolo. Il giocatore era ...

Emiliano Sala - per i soccorritori 'nessuna speranza di trovarlo vivo' : Fitzgerald ha sottolineato che 'anche la persona più in forma al mondo' resisterebbe poche ore nelle acque gelide del canale.

Emiliano Sala - l’argentino che ha sfondato in Francia : Mi duole raccontare la storia di Emiliano Sala, oggi che risulta scomparso dai radar il velivolo che da Nantes lo stava portando a Cardiff per debuttare con il suo nuovo club.Calcio, Estero, Europa, Emiliano Sala / Non volendo soffermarmi sull’incidente occorsogli l’altra notte, visto che al momento non si hanno certezze anche se purtroppo si teme il peggio, preferisco raccontare i suoi trascorsi sul campo di calcio.Classe 1990, ...

Nantes - il cordoglio dopo la scomparsa di Emiliano Sala [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Scomparso Emiliano Sala - la notizia shock : “non ci sono più speranze” [FOTO e DETTAGLI] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Emiliano Sala - proseguono le ricerche : “Non è escluso che siano atterrati da qualche parte” : La polizia di Guernsey ha fatto sapere di lavorare a quattro ipotesi sulla scomparsa dell'aereo con a bordo il calciatore italo-argentino Emiliano Sala, tra cui anche l'atterraggio d'emergenza da qualche parte: "La ricerca, in questo momento, è basata sull'individuare l'eventuale zattera di salvataggio".Continua a leggere

Scomparso Emiliano Sala - il presidente del Cardiff : “viaggio organizzato dal calciatore” : Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli sulla scomparsa del calciatore Emiliano Sala mentre volava con un piccolo aereo da Nantes a Cardiff, secondo le ultime notizie avrebbe organizzato da solo il viaggio, lo riferisce Mehmet Dalman, presidente del Cardiff City, la squadra con cui il calciatore aveva appena firmato un contratto: “Abbiamo parlato con il giocatore e gli abbiamo chiesto se voleva che gli organizzassimo noi il ...

Scomparso Emiliano Sala - Ranieri : “un calciatore fantastico” : “Un giocatore fantastico”: sono queste le prime dichiarazioni di Claudio Ranieri su Emiliano Sala, l’attaccante argentino disperso nello Stretto della Manica. “È un fantastico giocatore che ha sempre dato il suo meglio quando abbiamo lavorato assieme in Francia – le parole di Ranieri -. Come tutti sono rimasto sconvolto dalla notizia che Emiliano era su quell’aereo. Emiliano è una bellissima persona, un ...

Aereo scomparso nella Manica - fiato sospeso per Emiliano Sala e gli altri 3 a bordo. L’ultimo audio : “Sembra che cada a pezzi - non mi ritroveranno. Ho paura Papà” - ma c’è ancora una speranza. Gli ultimi aggiornamenti : Le ricerche del calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, e del suo pilota dispersi da due giorni sono riprese con le autorità delle Isole del Canale che stanno cercando di capire se i due siano atterrati in sicurezza e non siano in grado di comunicare. Il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito dal radar nella notte di lunedì 21 gennaio, nei pressi dell’isola di Guernsey, nel Canale della Manica, mentre stava volando ...

Emiliano Sala - aereo scomparso : la ex fidanzata parla di mafia - Ultime Notizie Flash : Mentre continuano le ricerche dell'aereo con a bordo Emiliano Sala, la ex fidanzata Berenice Schkair lancia l'ipotesi che ci sia la mafia dietro l'incidente

Emiliano Sala - la fidanzata choc : «Non credo a un incidente - indagate sulla mafia del calcio» : «Non credo a un incidente, indagate sulla mafia del calcio». Parole scritte da Berenice Schkair, fidanzata di Emiliano Sala, il calciatore disperso dopo che domenica notte...

Emiliano Sala e quel messaggio raccapricciante : 'L'aereo cade a pezzi - ho paura' : Sono stati giorni di grande apprensione questi ultimi per il mondo del calcio, sconvolto dalla scomparsa dell'aereo su cui volava l'attaccante ex Nantes diretto verso il Galles per intraprendere la sua nuova avventura professionale. I soccorsi e le relative ricerche sono stati interrotti la scorsa notte per la scarsa visibilità, riprendendo solo questa mattina. Nonostante il calcio intero si sia stretto in preghiera augurandosi il meglio per ...