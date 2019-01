Emiliano Sala | proseguono le ricerche | “Non è escluso che siano atterrati da qualche

Scomparso Emiliano Sala - il presidente del Cardiff : “viaggio organizzato dal calciatore” : Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli sulla scomparsa del calciatore Emiliano Sala mentre volava con un piccolo aereo da Nantes a Cardiff, secondo le ultime notizie avrebbe organizzato da solo il viaggio, lo riferisce Mehmet Dalman, presidente del Cardiff City, la squadra con cui il calciatore aveva appena firmato un contratto: “Abbiamo parlato con il giocatore e gli abbiamo chiesto se voleva che gli organizzassimo noi il ...

Scomparso Emiliano Sala - Ranieri : “un calciatore fantastico” : “Un giocatore fantastico”: sono queste le prime dichiarazioni di Claudio Ranieri su Emiliano Sala, l’attaccante argentino disperso nello Stretto della Manica. “È un fantastico giocatore che ha sempre dato il suo meglio quando abbiamo lavorato assieme in Francia – le parole di Ranieri -. Come tutti sono rimasto sconvolto dalla notizia che Emiliano era su quell’aereo. Emiliano è una bellissima persona, un ...

Aereo scomparso nella Manica - fiato sospeso per Emiliano Sala e gli altri 3 a bordo. L’ultimo audio : “Sembra che cada a pezzi - non mi ritroveranno. Ho paura Papà” - ma c’è ancora una speranza. Gli ultimi aggiornamenti : Le ricerche del calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, e del suo pilota dispersi da due giorni sono riprese con le autorità delle Isole del Canale che stanno cercando di capire se i due siano atterrati in sicurezza e non siano in grado di comunicare. Il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito dal radar nella notte di lunedì 21 gennaio, nei pressi dell’isola di Guernsey, nel Canale della Manica, mentre stava volando ...

Emiliano Sala - aereo scomparso : la ex fidanzata parla di mafia - Ultime Notizie Flash : Mentre continuano le ricerche dell'aereo con a bordo Emiliano Sala, la ex fidanzata Berenice Schkair lancia l'ipotesi che ci sia la mafia dietro l'incidente

Emiliano Sala - la fidanzata choc : «Non credo a un incidente - indagate sulla mafia del calcio» : «Non credo a un incidente, indagate sulla mafia del calcio». Parole scritte da Berenice Schkair, fidanzata di Emiliano Sala, il calciatore disperso dopo che domenica notte...

Emiliano Sala e quel messaggio raccapricciante : 'L'aereo cade a pezzi - ho paura' : Sono stati giorni di grande apprensione questi ultimi per il mondo del calcio, sconvolto dalla scomparsa dell'aereo su cui volava l'attaccante ex Nantes diretto verso il Galles per intraprendere la sua nuova avventura professionale. I soccorsi e le relative ricerche sono stati interrotti la scorsa notte per la scarsa visibilità, riprendendo solo questa mattina. Nonostante il calcio intero si sia stretto in preghiera augurandosi il meglio per ...

Aereo scomparso nel Canale della Manica : il calciatore Emiliano Sala e il pilota potrebbero essersi salvati : Il calciatore Emiliano Sala e il suo pilota potrebbero essersi salvati dopo l’ammaraggio del loro Aereo, nel Canale della Manica, raggiungendo una zattera: è l’ipotesi della polizia britannica, secondo quanto scrive Sky News. L’Aereo da turismo, partito da Nantes e diretto a Cardiff, è scomparso lunedì sera nel Canale della Manica, circa 20 km a nord dell’isola di Guernsey: a bordo 2-3 persone, tra cui l’attaccante ...

Scomparso Emiliano Sala - c’è ancora speranza : “forse sono riusciti a rifugiarsi su una scialuppa di salvataggio” : Scomparso Emiliano Sala – Grande attesa per quanto riguarda Emiliano Sala, l’attaccante è Scomparso da alcune ore e risultava a bordo di un aereo. La polizia ha ripreso in mattinata le ricerche, arrivano importanti aggiornamenti, al momento si dà la priorità alla teoria che il calciatore e il pilota siano riusciti a rifugiarsi su una scialuppa di salvataggio, la notizia è stata lanciata dal sito internet della tv satellitare ...

Scomparso Emiliano Sala - nella bufera Cristiano Ronaldo : Scomparso Emiliano Sala – Sono ore di ansia per l’attaccante Emiliano Sala, il calciatore è Scomparso da molto tempo ed era a bordo di un aereo, in mattinata sono riprese le ricerche. “Sono riprese questa mattina alle 7.30 le ricerche del Piper Scomparso a bordo del quale c’erano il pilota ed Emiliano Sala, neo acquisto del Cardiff. Le condizioni sono migliorate e vengono utilizzati due aerei da ricerca”, ha ...

Lottatore alla Batistuta - ecco chi era Emiliano Sala : L’ultimo gol Emiliano Sala l’ha segnato al Marsiglia. Un colpo di testa di potenza per poi andare a raccogliere le urla della curva che lo amava come si fa con il bomber non bello da vedere, ma che ci mette sempre il cuore.Era così Emiliano Sala, 28 anni, argentino di origini italiane: schivo in pubblico, ma abituato a dare tutto in campo. Spilungone che si batteva su ogni pallone come aveva imparato in provincia di Santa Fe.La stessa del suo ...

Emiliano Sala - l'ex fidanzata : "Altro che incidente - indagate sulla mafia del calcio" : Mentre i soccorritori cercano ancora tracce di Emiliano Sala , l'ex fidanzata lancia pesanti accuse, tutte da dimostrare, che gettano un'ombra sull'incidente aereo del giocatore argentino: "...

Calcio - Emiliano Sala disperso a bordo di un aereo : non ci sono più speranze di ritrovare sopravvissuti : Purtroppo non ci sono più speranze di ritrovare in vita il calciatore Emiliano Sala, 28enne centravanti argentino da poco trasferitosi dal Nantes al Cardiff. 12 gol in Ligue 1 nella scorsa stagione, la punta aveva accettato l’offerta del club britannico di 17 milioni di euro, cifra record per il club di Premier League, e stava raggiungendo la sua nuova squadra con un piccolo aereo che aveva preso il volo dalla Francia ma che purtroppo non ...

Dramma Emiliano Sala – L’ex fidanzata getta ombre sull’incidente : “investigate sulla mafia” - poi il tweet sparisce [FOTO] : L’ex fidanzata di Emiliano Sala ed il tweet che getta ombre sul tragico incidente che ha coinvolto il calciatore italo-argentino Dopo l’accorato appello su Instagram di Berenice Skhair, ex fidanzata di Emiliano Sala, la giovane ragazza è riapparsa sui social, questa volta su Twitter. Il tweet in questione però questa volta non è stato pubblicato per mandare un messaggio al calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo ...

Scomparso Emiliano Sala - il retroscena : aereo decollato al quarto tentativo : Scomparso Emiliano Sala – Sono ripartite le ricerche in relazione all’attaccante Emiliano Sala, il calciatore ormai Scomparso da alcune ore e che risultava a bordo di un aereo. I genitori hanno rilasciato due brevi dichiarazioni. Così la madre Mercedes: “L’aereo è del presidente del Cardiff, ci hanno informato che era Scomparso e che lo stavano cercando”. Il padre Horatio: “Siamo disperati”. Nelle ...