Editoria | Crimi ' Ignobile titolo omofobo di Libero | valutiamo lo stop ai fondi'

Editoria - Crimi : “Stop a proroga - il divieto di incroci stampa-tv diventa definitivo” : Non sarà più prorogato il divieto di incroci stampa-tv. La norma secondo cui chi esercita attività televisiva non può acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali, con l’eliminazione di ogni riferimento temporale, è stata inserita nell’emendamento milleproroghe che dovrebbe entrare in manovra, come ha annunciato all’Ansa il sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi. “Non sarà più prorogato di anno in anno come ...