Economia mondiale | i Paesi con il PIL maggiore nel 2030 | USA solo terzi

Economia mondiale - per il FMI l'Italia rappresenta un rischio : Il Fondo Monetario Internazionale dà una dura scudisciata all'Italia, che viene inclusa dal FMI come possibile fattore di rischio per l'Economia mondiale. L'outlook sull'Economia mondialeNella versione aggiornata del World Economic Outlook presentato a Davos, l'organismo internazionale ci accomuna a Brexit al primo punto fra i principali fattori di rischio per l'Economia globale (Nella lista ci sono anche i negoziati commerciali tra Usa e Cina). ...

Dopo Bankitalia anche Fmi taglia le stime «L’Italia frena l’Economia mondiale» : Il Fondo monetario internazionale: «In Italia il rischio sovrano e quello finanziario aggiungono venti contrari alla crescita». Il Ministro dell’Interno: «Non è l’Italia una minaccia, ma l’Fmi»

Dopo la Banca d’italia anche il Fmi taglia le stime - ora l’Italia è un peso per l’Economia mondiale : Dopo la Banca d’italia è il Fondo monetario internazionale a tagliare le stime sulla crescita italiana. E lo fa in perfetta sintonia con via Nazionale. anche per i tecnici dell’istituto di Washington quest’anno il Pil salirà soltanto dello 0,6%, 0,4 punti in meno rispetto alle previsioni pubblicate a ottobre scorso. Una stima distante dall’1% progr...

