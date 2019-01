Dramma Sala | riprese le ricerche del velivolo scomparso

Dramma Emiliano Sala – L’ex fidanzata getta ombre sull’incidente : “investigate sulla mafia” - poi il tweet sparisce [FOTO] : L’ex fidanzata di Emiliano Sala ed il tweet che getta ombre sul tragico incidente che ha coinvolto il calciatore italo-argentino Dopo l’accorato appello su Instagram di Berenice Skhair, ex fidanzata di Emiliano Sala, la giovane ragazza è riapparsa sui social, questa volta su Twitter. Il tweet in questione però questa volta non è stato pubblicato per mandare un messaggio al calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo ...

Cristiano Ronaldo ed il selfie sul jet privato - Lineker lo massacra ripensando al Dramma di Emiliano Sala : “non è il giorno giusto” : Cristiano Ronaldo si scatta un selfie sull’aereo privato, Gary Kineker non ci sta: l’ex calciatore inglese reputa inadeguata la foto di CR7 nel giorno della scomparsa dell’aereo con Emiliano Sala a bordo Dopo le polemiche che hanno infiammato l’arrivo di Cristiano Ronaldo al tribunale di Madrid per il processo che l’ha visto imputato per evasione fiscale, la bufera su CR7 non si è placata. Questa volta a ...

Dramma Sala - il messaggio di Diego Armando Maradona : “Spero che l’aereo abbia sbagliato aeroporto” : Diego Armando Maradona si appella alle ultimissime speranze di poter trovare in vita Emiliano Sala, calciatore del Cardiff L’ex calciatore Diego Armando Maradona ha espresso la sua preoccupazione per la sorte del suo compagno argentino Emiliano Sala, scomparso martedì notte mentre sorvolava canale della Manica a bordo di un piccolo aereo da turismo. “Spero che l’aereo abbia sbagliato aeroporto e lo troviamo vivo, questo è ...

Dramma Emiliano Sala - l’appello accorato della fidanzata : “so che sei forte - ti stiamo aspettando” : Berenice Skhair, fidanzata di Emiliano Sala, affida il suo accorato appello a Instagram: le prime parole della giovane ragazza dopo la scomparsa del calciatore italo-argentino “Indagate per favore, non smettete di cercarlo!!!”: inizia così l’accorato appello della fidanzata di Emiliano Sala, calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo mentre si stava dirigendo da Nantes a Cardiff. Berenice Skhair, compagna ...

Dramma Emiliano Sala - l’ultimo agghiacciante audio dall’aereo : “ho paura - sembra voglia cadere a pezzi” [VIDEO] : Il calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo nel canale della Manica manda l’ultimo messaggio audio agli amici: le parole di Emiliano Sala prima del Dramma Da quando ieri si è persa ogni traccia dell’aereo privato su cui era a bordo Emiliano Sala il mondo del calcio (e non solo) è in apprensione per il calciatore italo-argentino. Le speranze di ritrovare vivo qualcuno sono minime e nonostante l’accorato appello ...

Dramma Emiliano Sala - parla il padre Oracio : “vorrei trovarlo vivo - ma sto perdendo le speranze” : Oracio Sala, padre di Emiliano, commenta la scomparsa del figlio in viaggio sull’aereo di cui si sono perse le tracce lunedì notte Momenti di apprensione per la famiglia Sala per il Dramma che vede coinvolto il calciatore italo-argentino Emiliano, attaccante del Cardiff City. L’ex attaccante del Nantes, si trovava su un aereo leggero scomparso lunedì notte dopo aver perso i contatti al largo di Alderney nelle Isole del ...

Dramma Emiliano Sala – Il pensiero speciale di Ranieri : “sono sconvolto - prego per lui! E’ un combattente” : Le parole di Claudio Ranieri sulla scomparsa dell’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala: il commento speciale dell’allenatore italiano Tutti al Fulham sono rattristati per aver appreso la notizia che conferma che Emiliano Sala, attaccante del Cardiff City, era sull’aereo che è scomparso lunedì notte. L’attaccante era a bordo di un aereo leggero che ha perso i contatti al largo di Alderney nelle Isole del Canale. ...

Dramma Emiliano Sala - il comunicato della polizia : “ricerche sospese al tramonto - riprenderemo domani” : La polizia del Guernsey ha reso noto che le ricerche del velivolo su cui viaggiava Emiliano Sala sono state sospese e riprenderanno domani Si affievoliscono sempre con il passare delle ore le speranze di trovare vivo Emiliano Sala, disperso in mare da ieri sera insieme al velivolo che lo stava trasportando da Nantes a Cardiff. Il Piper Malibu sul quale si trovava si è probabilmente inabissato nella zona del faro di Casquets, dove sono ...

Dramma Emiliano Sala : “non ci sono speranze di trovarlo in vita” : Non è stato ancora ritrovato il Piper Malibu probabilmente caduto nella zona del faro di Casquets, con a bordo Emiliano Sala Le speranze di trovare Emiliano Sala in vita sono ormai ridottissime. Il calciatore passato dal Nantes al Cardiff, è partito per raggiungere la sua nuova destinazione, ma il Piper Malibu sul quale si trovava è probabilmente caduto nella zona del faro di Casquets, dove sono stati persi i contatti. “Dopo tutto ...

