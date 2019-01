Dramma Emiliano Sala | l’ultimo agghiacciante audio dall’aereo | “ho paura | sembra voglia

Dramma Emiliano Sala - parla il padre Oracio : “vorrei trovarlo vivo - ma sto perdendo le speranze” : Oracio Sala , padre di Emiliano , commenta la scomparsa del figlio in viaggio sull’aereo di cui si sono perse le tracce lunedì notte Momenti di apprensione per la famiglia Sala per il Dramma che vede coinvolto il calciatore italo-argentino Emiliano , attaccante del Cardiff City. L’ex attaccante del Nantes, si trovava su un aereo leggero scomparso lunedì notte dopo aver perso i contatti al largo di Alderney nelle Isole del ...

Dramma Emiliano Sala – Il pensiero speciale di Ranieri : “sono sconvolto - prego per lui! E’ un combattente” : Le parole di Claudio Ranieri sulla scomparsa dell’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala : il commento speciale dell’allenatore italiano Tutti al Fulham sono rattristati per aver appreso la notizia che conferma che Emiliano Sala , attaccante del Cardiff City, era sull’aereo che è scomparso lunedì notte. L’attaccante era a bordo di un aereo leggero che ha perso i contatti al largo di Alderney nelle Isole del Canale. ...

Dramma Emiliano Sala : “non ci sono speranze di trovarlo in vita” : Non è stato ancora ritrovato il Piper Malibu probabilmente caduto nella zona del faro di Casquets, con a bordo Emiliano Sala Le speranze di trovare Emiliano Sala in vita sono ormai ridottissime. Il calciatore passato dal Nantes al Cardiff, è partito per raggiungere la sua nuova destinazione, ma il Piper Malibu sul quale si trovava è probabilmente caduto nella zona del faro di Casquets, dove sono stati persi i contatti. “Dopo tutto ...