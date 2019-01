Dramma Emiliano Sala | l’appello accorato della fidanzata | “so che sei forte | ti stiamo

sportfair

: Dramma Emiliano Sala, il calciatore agli amici: 'L'aereo cade a pezzi, che paura...' - mattinonline : Dramma Emiliano Sala, il calciatore agli amici: 'L'aereo cade a pezzi, che paura...' - antodelprino : RT @antoguerrera: Emiliano, dove sei? La gioia di Cardiff dopo una carriera nelle banlieue del calcio, salutare tutti a Nantes, l’ultimo po… - antoguerrera : Emiliano, dove sei? La gioia di Cardiff dopo una carriera nelle banlieue del calcio, salutare tutti a Nantes, l’ult… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Berenice Skhair,di, affida il suoappello a Instagram: le prime parolegiovane ragazza dopo la scomparsa del calciatore italo-argentino “Indagate per favore, non smettete di cercarlo!!!”: inizia così l’appellodi, calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo mentre si stava dirigendo da Nantes a Cardiff. Berenice Skhair, compagna dell’attaccante, affida ad Instagram le sue prime parole dopo la tragica notizia. “Non posso credere a questo incidente o che sospendiate una ricerca per il maltempo. – ha continuato la bella ragazza sul social network – Non posso credere che sospendano la ricerca fino a domani, perdano tempo e non facciano niente, mi sento impotente”.AFP/LaPresse“Non riesco a smettere di pensare che stai bene e al sicuro. ...