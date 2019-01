Diretta Potenza Juve Stabia Risultato finale 0-0 | info streaming | Il Potenza riesce a

Diretta Potenza Juve Stabia/ Risultato live 0-0 - info streaming : Nessun cambio nell'intervallo : Diretta Potenza Juve Stabia streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C, 22giornata girone C.

LIVE Potenza-Catanzaro 0-2 - risultato in Diretta : reti di Eklu e Maita : 11' - RADDOPPIO CATANZARO! Sempre dalla distanza, gran tiro di Maita che batte per la seconda volta Ioime 8' - VANTAGGIO CATANZARO! Conclusione destra di Eklu che sorprende Ioime sul secondo palo...Continua a leggere

LIVE Potenza-Catanzaro - risultato in Diretta : le formazioni in campo : 4' - Fase di studio in questa prima parte del match, in palio punti importanti per entrambe soprattutto in ottica play-off. Il Catanzaro dopo un avvio entusiasmante sembra aver subito una leggera battuta d'arresto 1' - L'arbitro Miele della sezione di Nola fischia l'inizio del match Potenza-Catanzaro...Continua a leggere

Diretta Viterbese Potenza/ Risultato live 0-0 - info streaming : squadre in campo - si comincia! : Diretta Viterbese-Potenza, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone C di Serie C

Diretta VITERBESE POTENZA / Streaming video e tv : pochi goleador tra i gialloblu - Serie C - gir. C - : DIRETTA VITERBESE-POTENZA, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone C di Serie C

Diretta Potenza Virtus Francavilla / Risultato live 2-0 - streaming video e tv : in gol França e Sales - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Potenza Virtus Francavilla, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C nel girone C

Diretta Potenza Matera / Risultato finale 0-0 - info streaming : nessun vincitore nel derby lucano! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Potenza Matera streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live per il derby lucano di Serie C, 12giornata girone C.

Diretta Potenza Matera / Risultato live 0-0 - info streaming : in campo - si gioca il derby lucano! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Potenza Matera streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live per il derby lucano di Serie C, 12giornata girone C.