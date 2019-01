Dilaga l' epidemia degli oppioidi negli Stati Uniti E in Italia?

Dilaga l’epidemia degli oppiodi negli Stati Uniti. E in Italia? : (Foto via Pixabay) La crisi degli oppioidi negli Usa, purtroppo, fa ancora notizia. Lo fa con la pubblicazione del report del National Safety Council relativo ai rischi di morte prevenibili per la popolazione americana. Dal documento emerge infatti come non solo il rischio di morire per overdose accidentale da oppioidi svetti al quinto posto nella classifica delle morti prevenibili (guidata da malattie cardiovascolari, tumori e malattie ...