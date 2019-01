Degrees of Separation | Recensione e Gameplay Trailer

Degrees of Separation : presentato un nuovo trailer con guida al gioco : Modus Games, lo sviluppatore di Degrees of Separation, ha presentato insieme al publisher Moondrop un trailer con guida al gioco, la cui sceneggiatura porta il nome della leggenda degli RPG Chris Avellone. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un platform fantasy a enigmi 2D che affronta il tema dell'attrazione degli opposti, permettendo al giocatore di scoprire le toccanti vicende di due ragazzi uniti e divisi al tempo stesso. Se le premesse ...

L'interessante platform cooperativo Degrees of Separation riceve un primo trailer di gameplay : Modus Games e lo sviluppatore Moondrop hanno condiviso oggi tramite un comunicato stampa un primo frammento di gameplay tratto dall'imminente platform ad enigmi Degrees of Separation.Il titolo uscirà il 14 febbraio 2019 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, e i giocatori potranno controllare due personaggi ugualmente potenti mentre manipolano il freddo e il caldo in tandem, attraverso un ambiente rigoglioso, pieno di enigmi e temi ...