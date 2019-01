Dead Sea Marathon | sta per partire la maratona più bassa del mondo

The Walking Dead : The Final Season : il terzo episodio "Broken Toys" è finalmente disponibile. Annunciata la data di lancio dell'episodio 4 : Il terzo episodio di The Walking Dead: The Final Season, intitolato Broken Toys, è ora disponibile in versione digitale per PC, Nintendo Switch, PS4, e Xbox One. Dopo anni vissuti ad affrontare minacce, sia vive che morte, una scuola abbandonata potrebbe Finalmente diventare la nuova casa di Clementine in The Walking Dead: The Final Season. Difenderla rappresenterà un enorme sacrificio. Clem deve costruirsi una vita e diventare un leader ...

The Walking Dead : The Final Season - cosa aspettarci dal finale del videogame : Mentre i telespettatori attendono di scoprire cosa accadrà nella nona stagione di The Walking Dead - in onda da febbraio -, i videogiocatori sono stati recentemente travolti da un vero e proprio ciclone. Quello legato al triste destino di Telltale Games. La piccola software house americana ha infatti chiuso i battenti dopo 14 anni di onorato servizio, segnando di fatto la fine e il fallimento di un'era. Con la cancellazione di The Wolf Among ...

The Walking Dead : The Final Season : pubblicato un nuovo trailer per l'Episodio 3 : Skybound Games ha condiviso un nuovo trailer per l'Episodio 3 di The Walking Dead: The Final Season.The Walking Dead: The Final Season, dunque, continua il 15 gennaio con la nuova porzione di storia, Broken Toys, e Skybound Games, in vista del lancio, ci ha fornito il filmato riportato da VG247.com.Dopo i licenziamenti in casa Telltale alla fine dell'anno scorso, lo studio ha confermato che The Walking Dead: The Final Season sarebbe stato ...

Gli episodi rimanenti di The Walking Dead : The Final Season saranno un'esclusiva Epic Games Store : Da quando Epic Games ha annunciato l'intenzione di avere un proprio Store per PC, sempre più giochi sono stati annunciati come esclusivi di questa piattaforma. Da un lato, ha senso: Epic vuole promuovere la sua vetrina e il modo migliore per farlo è avere giochi esclusivi che costringono ad usare l'Epic Games Store. Possiamo fare l'esempio di Super Meat Boy Forever, che rimarrà un'esclusiva per un anno. Ora, come segnala Gamingbolt, Skybound ...

The Walking Dead The Final Season : il terzo episodio "Broken Toys" in arrivo a gennaio : In occasione del Kinda Funny Games Showcase è stato svelato che l'episodio 3 di The Walking Dead: The Final Season sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2019.Sarà lanciato per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, l'episodio è inoltre sviluppato da uno studio diverso dopo la chiusura di Telltale.Il terzo episodio, riporta VG247, si intitolerà Broken Toys, ed è in lavorazione presso gli studi di StilNotBitten, team di Skybound Games cui è ...

The Walking Dead 9 mid-season finale - gli zombie sembrano evolversi : L'episodio 9x08 di The Walking Dead ha segnato il finale di metà stagione: gli appassionati della serie tv, infatti, dovranno attendere febbraio per ritornare a seguire le vite di Michonne e degli altri. Come ci hanno abituato ormai da 9 anni, il mid season finale ha portato alla morte di un personaggio chiave e alle anticipazioni su ciò che ci aspetta nel prossimo inverno. The Walking Dead 9x08, gli zombie si sono evoluti La puntata parte dai ...

Dove vedere il midseason finale di The Walking Dead 9 in streaming e tv : programmazione italiana e Usa il 25 e 26 novembre : Ultimo appuntamento del 2018 con la serie AMC: questa sera negli Usa andrà in onda il midseason finale di The Walking Dead 9, l'ultimo episodio della prima parte di stagione. La serie andrà in pausa fino al prossimo febbraio e fino ad allora i fan dovranno fare i conti con il cliffangher già annunciato e che è destinato a cambiare tutto. L'arrivo dei Sussurratori, la possibilità di una morte importante e il debutto dei nuovi cattivi della ...