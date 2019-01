Davos | l' economia circolare | un affare da 3mila miliardi di dollari

Davos - Bolsonaro : al via la stagione delle riforme - apriremo l'economia del Brasile : Forum economico mondiale. "Dobbiamo aprire l'economia del Brasile che è ancora relativamente chiusa", attrarre investimenti dall'estero, con un programma di governo basato sulla riforma della sicurezza sociale e del fisco, sulla "riduzione del ...

Fmi taglia stime crescita Italia : "rischio globale"/ Salvini replica a Davos : "voi vera minaccia per economia" : Fmi taglia le stime crescita Italia, 'rischio globale altissimo': la replica di Salvini contro Davos e Lagarde, 'loro vera minaccia per economia mondiale'

Forum di Davos - l'Fmi taglia allo 0 - 6% la crescita del Pil in Italia - Salvini : 'Fmi vera minaccia per l'economia' : ... il quadro delineato dall'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale presentato prima del via al Forum economico mondiale, prevede meno crescita per l'economia ...

A Davos - i leader alle prese con il rebus dazi e un'economia in frenata : Quest'anno al World Economic Forum mancherà la delegazione statunitense. Secondo l'ultimo rapporto di Oxfam crescono le diseguaglianze a causa di una politica fiscale che pesa più su redditi e consumi ...

Economia : i leader di Giappone - Germania e Israele parteciperanno al Forum di Davos : Cologny, 16 gen 06:03 - , Agenzia Nova, - I vertici del Forum economico mondiale, noto anche come Forum di Davos, hanno confermato la presenza dei primi ministri di Giappone, Germania... , Res,