Dal Salento alla Sicilia | nei borghi dove le case costano 1 euro

Monopoli : allarme xylella - oggi il corteo di produttori di olio e comitati. Adesione di sindaci Il batterio killer degli ulivi Dal Salento è ... : Domenica saremo in piazza per esprimere una idea comune di chi dice "SÌ al paesaggio, alla produttività e alla scienza"», afferma Angelo Annese sindaco di Monopoli .

Maltempo Puglia : ancora disagi alla circolazione straDale e ferroviaria nel Salento : disagi alla circolazione stradale e ferroviaria in Salento a causa delle intense nevicate: l’area più colpita è quella di Lecce, ma i registrano criticità anche nell’hinterland del capoluogo salentino. Numerose le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per rami e alberi caduti o pericolanti, e per mezzi in panne. Traffico ferroviario rallentato a causa di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Lecce provocato ...