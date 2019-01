Cristiano Ronaldo colpisce per sbaglio una fan | lei lo invita a cena

Cristiano Ronaldo - il suo selfie in aereo non piace ai social : 'Sei insensibile' : In quelle ore il mondo era con il fiato sospeso e con il nodo in gola leggendo le notizie dell'aereo scomparso di Emiliano Sala. L'attaccante argentino stava volando verso Cardiff, da Nantes, dove lo ...

Album Panini – Figurine extra per Juve campione d’Inverno e Cristiano Ronaldo : Panini, Figurine extra per Juve campione d’Inverno e Cristiano Ronaldo: celebrati anche l’Atalanta, il bomber Quagliarella e la rivelazione Zaniolo La Panini ha realizzato 5 Figurine extra della raccolta ”Calciatori 2018-2019”. Queste Figurine sono destinate a completare il ”Film del Campionato”, la sezione speciale dell’Album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione ...

Cristiano Ronaldo rompe il setto nasale a una tifosa con la palla - lei : 'Invitami a cena' : Cristiano Ronaldo si stava riscaldando in campo prima del match con il Chievo quando, con una delle sue conclusioni finita fuori porta, ha colpito in pieno volto una tifosa sugli spalti. La donna, Elena Di Martino, l'ha però presa con filosofia e ha postato sui social una foto con il volto sorridente, occhiali rotti e cerotto sul naso. Come didascalia alla foto ha scritto: "Prendere una pallonata in pieno viso da CR7 durante il riscaldamento non ...

Cristiano Ronaldo si fa un selfie in aereo - Lineker : "Era il caso in questo giorno?" : Cristiano Ronaldo , nella giornata di ieri, si è recato a Madrid per chiudere in via definitiva il suo contenzioso con il fisco spagnolo. Il fuoriclasse della Juventus è arrivato nella Capitale ...

Cristiano Ronaldo le sfascia la faccia con una pallonata : com'è ridotta oggi la tifosa juventina : Va allo stadio per vedere Cristiano Ronaldo e torna a casa con la faccia sfasciata per colpa del suo idolo. È andata male a Elena Di Martino , tifosa della Juventus di Mondovì , Cuneo, colpita da una ...

Scomparso Emiliano Sala - nella bufera Cristiano Ronaldo : Scomparso Emiliano Sala – Sono ore di ansia per l’attaccante Emiliano Sala, il calciatore è Scomparso da molto tempo ed era a bordo di un aereo, in mattinata sono riprese le ricerche. “Sono riprese questa mattina alle 7.30 le ricerche del Piper Scomparso a bordo del quale c’erano il pilota ed Emiliano Sala, neo acquisto del Cardiff. Le condizioni sono migliorate e vengono utilizzati due aerei da ricerca”, ha ...

Cristiano Ronaldo ed il selfie sul jet privato - Lineker lo massacra ripensando al dramma di Emiliano Sala : “non è il giorno giusto” : Cristiano Ronaldo si scatta un selfie sull’aereo privato, Gary Kineker non ci sta: l’ex calciatore inglese reputa inadeguata la foto di CR7 nel giorno della scomparsa dell’aereo con Emiliano Sala a bordo Dopo le polemiche che hanno infiammato l’arrivo di Cristiano Ronaldo al tribunale di Madrid per il processo che l’ha visto imputato per evasione fiscale, la bufera su CR7 non si è placata. Questa volta a ...

Donna colpita con una pallonata da Cristiano Ronaldo : pubblica la foto : Nelle giornata di ieri si è giocata la gara di campionato tra Juventus e Chievo, 3-0 il risultato finale ma brutta prestazione di Cristiano Ronaldo che ha sbagliato anche un calcio di rigore. Nelle ultime ore è stata pubblicata una foto su Facebook, la tifosa juventina Elena Di Martino di Mondovì nel cuneese racconta di essere stata colpita da una pallonata da Cr7, lo scatto con il cerotto sul naso non lascia dubbi. “Prendere una ...

Cristiano Ronaldo invia una cartolina con dedica alla tifosa di 97 anni : L'amore per i colori bianconeri lungo 87 anni è valso una bella sorpresa per un'anziana tifosa della Juventus: dopo aver scritto una lettera a Cristiano Ronaldo, il portoghese le ha risposto inviando una cartolina con dedica. "Sono una nonna di 97 anni e sono una grande tifosa della Juve da moltissimi anni, desidero che la nostra squadra vinca sempre: pensaci tu, tutte le coppe devono essere nostre!" recita la lettera inviata a CR7.--La storia, ...

Cristiano Ronaldo - la sentenza in Spagna : quanto deve al Fisco - un diluvio di milioni : Cristiano Ronaldo mette la parola fine alla prima delle due grane giudiziarie che lo vedono protagonista, vale a dire il contenzioso con il Fisco spagnolo relativo alle accuse di evasione legate al periodo in cui militava nel Real Madrid. L’attaccante portoghese della Juventus, oggi presente in trib

Cristiano Ronaldo - 23 mesi di carcere e multa da 18 - 8 milioni per evasione fiscale : Il 22 gennaio sarà ricordato come il giorno in cui Cristiano Ronaldo ha finalmente chiuso il suo debito con il fisco spagnolo. Il fuoriclasse della Juventus, infatti, si è recato questa mattina a Madrid, in compagnia della sua fidanzata Georgina Rodriguez, per presenziare in Tribunale per mettere la parola fine sue questa questione che si protraeva ormai da diverse tempo. CR7 ha patteggiato per aver evaso il fisco per complessivi 14,7 milioni di ...

Maradona può sognare Cristiano Ronaldo : "Rinforzo per i Dorados?" : Quirino Ordaz , governatore costituzionale dello stato di Sinaloa, ha incontrato Cristiano Ronaldo a Madrid, il portoghese era in tribunale per la vicenda fiscale , mostrando a tutti la foto su ...

Cristiano Ronaldo la copisce con una pallonata - tifosa posta la foto con il cerotto : L'ha presa sportivamente, non c'è dubbio. E ha pensato bene di postare sulla sua pagina Facebook la foto del cerotto sul naso, portato orgogliosamente. La tifosa juventina Elena Di Martino di Mondovì ...

Tifosa 97enne scrive a Cristiano Ronaldo : la reazione di CR7 : Nelle ultime ore Cristiano Ronaldo è volato a Madrid per risolvere la questione con il fisco spagnolo, accordo raggiunto per il calciatore che si è messo alle spalle una vicenda spinosa. Nel frattempo bel gesto da parte del calciatore portoghese, una signora anziana di 97 anni ha scritto al calciatore della Juventus, il nome è Lucia Timini, è nata e vive a Pralboino (Brescia), aveva mandato una lettera a CR7 ed adesso è arrivata la ...