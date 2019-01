Corruzione | Bonafede | “In Italia si vede a occhio nudo” Bagarre alla Camera | urla e

Giustizia - Bonafede : “La Corruzione si vede a occhio nudo”. Scoppia la bagarre alla Camera - urla da FI e Pd : “Buffone!” : bagarre in Aula alla Camera durante la replica del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la sua relazione sull’amministrazione della Giustizia. Il presidente, Roberto Fico, ha sospeso la seduta. Bonafede, che durante la sua replica era stato più volte interrotto, ha suscitato la vibrate proteste di Pd e Forza Italia quando ha affermato, tra l’altro, che “la corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, ...

Corruzione : legale Montante : 'intervenga Bonafede - grave no a scarcerazione' (2) : (AdnKronos) - "Tale atteggiamento è ritenuto da Antonello Montante ultimo, intollerabile gesto di trattamento fondato su pregiudizio nei suoi confronti nutrito dai magistrati del Tribunale di Caltanissetta con i quali ha condiviso per oltre dieci anni il compimento di sistematiche e altamente profic

Corruzione : legale Montante : 'intervenga Bonafede - grave no a scarcerazione' : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Finisce sul tavolo del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e del Consiglio superiore della magistratura, oltre che della Procura generale della Cassazione, la decisione della mancata scarcerazione dell'ex Presidente di Sicindustria Antonello

Ddl AntiCorruzione - Bonafede vede il docufilm sulla strage di Viareggio : “La prescrizione è una vergogna” : Il giorno prima dell’approvazione del ddl Anticorruzione, che contiene anche la cosiddetta “legge Viareggio” per riformare la prescrizione e fermare l’estinzione dei reati con la sentenza di primo grado, il Ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ha voluto essere accanto ai viareggini. Si è seduto in silenzio, senza essere annunciato, in incognito, nella sala del Cinema Eden gremita di pubblico, per assistere all’anteprima nazionale del ...

Bonafede : sì a ddl antiCorruzione traguardo importante : Roma, 22 nov., askanews, - Il sì della Camera al ddl anti-corruzione è un 'traguardo molto importante per l'Italia', un 'messaggio bellissimo per i cittadini onesti'. Lo ha detto il ministro della ...

AntiCorruzione - Bonafede : “Sulla prescrizione capisco la posizione di Fi ma non quella del Pd. Contrario per 20 anni” : “Con questa legge lo Stato si prende la responsabilità di dare una risposta di giustizia in tempi ragionevoli“. Con queste parole il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha presentato la riforma della prescrizione nell’aula della Camera. La nuova norma è inserita nel ddl Anticorruzione che oggi ha cominciato ha essere discusso da Montecitorio. Al primo dei voti segreti, la maggioranza ha tenuto anche se l’emendamento su ...