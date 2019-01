Corinaldo | Michele incontra il suo mito Totti | il 18enne era rimasto coinvolto nel dramma

Tragedia Corinaldo - Michele esce dal coma e incontra Totti : Oggi posso dire di aver realizzato un sogno che ho inseguito fin da piccolo . Un'emozione unica che non potrò mai scordare un ringraziamento speciale a tutti quelli che hanno collaborato per ...

Corinaldo - Michele Fiscaletti si sveglia dal coma e incontra Francesco Totti : Finisce il mondiale Italia campione del Mondo. 'Papà ma ora dove gioca Totti ?'. 'Alla Roma'. Da quel giorno nascerà l'amore per la Roma e per quel giocatore' . 'Con il passare del tempo diventa l'...

Dall'incubo Corinaldo a Trigoria : Michele incontra Totti : Finisce il mondiale Italia campione del Mondo. "Papà ma ora dove gioca Totti ? " "Alla Roma". Da quel giorno nascerà l'amore per la Roma e per quel giocatore. Con il passare del tempo diventa l'idolo,...

Corinaldo - 'Francesco Totti vieni a trovare Michele' : la catena social degli amici di uno dei feriti in coma : Dalla calca della discoteca di Corinaldo , Ancona, è stato estratto e portato in codice rosso, con altri 6 giovanissimi, all'ospedale Torrette di Ancona. Ora Michele Fiscaletti, giovane promessa ...

Corinaldo - "Francesco Totti vieni a trovare Michele" : la catena social degli amici di uno dei feriti in coma : E' diventata virale la richiesta all'ex capitano della Roma di far visita a uno dei 7 ragazzi in gravi condizioni all'ospedale di Ancona, dopo la ressa in discoteca