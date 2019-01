Cori razzisti | il sindaco Sala | “penalizzata la tifoseria interista”

Coni - Giovanni Malagò convinto : “in caso di Cori razzisti le partite vanno fermate” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della possibilità di interrompere le gare calcistiche in caso di atti di razzismo “Fermare le partite per i cori razzisti? La mia personale opinione è che vada fatto, poi ci sono delle regole che impongono una procedura, un protocollo, la domanda va fatta a chi ha la responsabilità. Ci sono dei regolamenti, se si pensa che vadano male bisogna fare di tutto per cambiarli ma è tutta ...

Gravina : «Il 30 gennaio la nuova procedura per i Cori razzisti» : Sabato sera c’è Milan-Napoli Oggi i quotidiani riportano le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Figc Gabriele Gravina a Radio Crc. La nuova procedura sarà formalizzata il 30 gennaio in consiglio federale ma potrebbe essere anticipata per Milan-Napoli in programma il 26 a San Siro. Un mese dopo, Koulibaly torna nello stadio che gli riservò gli ululati che hanno scosso il calcio italiano. Stavolta, però, sponda ...

Il dolore di Koulibaly : 'I Cori razzisti e mia madre' - : Kalidou Koulibaly non sarà in campo domenica sera contro la Lazio. Il Collegio Arbitrale ha infatti confermato le due giornate di squalifica a carico del difensore del Napoli dopo l' espulsione ...

Quando Salvini diceva : «Le partite vanno sospese per Cori razzisti» : Il caso Muntari, un anno e mezzo fa La coerenza in politica non è richiesta. Eppure non è trascorso così tanto tempo tra l’episodio di San Siro con i buu razzisti all’indirizzo di Koulibaly e quello di Cagliari Quando Muntari abbandonò il campo per gli stessi motivi. Accadde nell’aprile 2017, meno di due anni fa. Muntari andò a protestare dall’arbitro chiedendo che sospendesse la partita e il direttore di gara per tutta ...

Sibilia : «Var deve essere migliorato. Cori razzisti? Difficile sospendere le gare» : ROMA - Cosimo Sibilia , vice presidente vicario della Figc e presidente della Lnd, è intervenuto su Radio CRC alla tramissione 'Un Calcio alla Radio' soffermandosi su diversi argomenti delicati che ...

Giorgetti : «I giocatori siano d’esempio e il pubblico sano zittisca i Cori razzisti» : Enfatizzare i violenti è controproducente «Il problema della legittimazione mediatica esiste. Per questo tipo di tifosi violenti, diventa un mezzo di autostima per attrarre persone psicologicamente deboli che vedono così la possibilità di partecipare a fatti che diano loro un riconoscimento». Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ne ha parlato a Skysport24 in un’intervista ...

Stop alle partite in caso di Cori razzisti - Ancelotti conferma : “il fenomeno va debellato - insultato anche Kean” : L’allenatore del Napoli è tornato a parlare degli insulti razzisti, confermando come la sospensione sia la soluzione più adatta “Sento dire che Ancelotti non può dire di sospendere le partite, ma giuro che non l’abbiamo mai chiesto. Forse non mi faccio capire. Abbiamo solo detto che quando c’è un insulto territoriale o razziale, ma non solo contro il Napoli, la partita deve fermarsi temporaneamente“. Marco ...

Cori razzisti - Lotito : “adesso le società sono osteggio di stupidi” : “Devono essere messe in campo tutta una serie di azioni volte a reprimere certi episodi, quando questi però sono palesi, evidenti e percepibili. Invece così si rendono le società ostaggio dei comportamenti di dieci stupidi”. sono le dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, intercettato davanti Palazzo Chigi, il numero uno del club ha affrontato la situazione dei Cori razzisti e a sfondo antisemita contro i ...

L’Uefa apre un procedimento contro il Chelsea per Cori razzisti : Il Match con gli ungheresi del Vidi La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Chelsea per dei presunti cori razzisti intonati dai tifosi dei Blues in occasione della gara contro gli ungheresi del Vidi. La gara, giocata lo scorso 13 dicembre, era valida per l’ultimo turno della fase a gironi dell’Europa League. I supporters del Chelsea avrebbero intonato una canzone dispregiativa nei confronti del Tottenham dal ...

Cori razzisti - Ancelotti alza la voce : “non se ne può più” : “Non se ne può più, anche a Bologna un giocatore di vent’anni l’altro giorno è stato insultato, non ha senso. Il calcio italiano non è cambiato, gli ignoranti e maleducati continuano ad andare negli stadi e per loro serve un corso di educazione, senso civico e rispetto”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti nel corso di un intervento all’Università Vanvitelli a Napoli. ...

Cori razzisti - Gravina annuncia pesanti provvedimenti : dall’annuncio dello speaker fino agli spogliatoi - ecco l’iter : Le ultime settimane sono state veramente negative per il calcio italiano con diversi episodi di razzismo, su tutti quello dei tifosi dell’Inter contro il difensore del Napoli Koulibaly. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina annuncia importanti provvedimenti in una lunga intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Rispetto le idee del ministro Salvini, ma la Figc deve seguire le indicazioni di Fifa e Uefa. ...

Cori razzisti - il Napoli pronto a fermarsi - Gabrielli : “ad ogni azione corrisponde una conseguenza” : “Ognuno è libero di assumere le iniziative che crede, ma ad ogni azione corrisponde una conseguenza”. Sono le dichiarazioni rilasciate dal capo della Polizia Franco Gabrielli in relazione alla presa di posizione del Napoli e dell’allenatore Carlo Ancelotti che si sono detti pronti a fermare le partite in caso di ululati razzisti sugli spalti, in relazione a quanto avvenuto il 26 dicembre al il difensore Koulibaly, ...

