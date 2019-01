Coppa di Francia | il Psg passa agli ottavi di finale Avanti anche il Croix | squadra di

Coppa di Francia - Falcao non basta : Monaco fuori ai sedicesimi contro il Metz : Clamoroso nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia . Il Monaco viene eliminato in casa dal Metz, capolista della Ligue 2. Sotto al 32' per un gol di Hein, i monegaschi pareggiano subito con ...

Pronostico Amiens vs Lione - Coppa di Francia 24-1-2019 e Analisi : Amiens-Lione, giovedì 24 gennaio. Amiens e Lione sono tra le sedici squadre che lottano per conquistare un posto nella finale della Coppa di Francia 2019. Questa settimana si sfideranno due volte, poiché le strade delle due squadre si incontreranno anche nella partita di Ligue 1 che si giocherà domenica 27 alle ore 17.00, sempre allo Stade de la Licorne di Amiens.Come arrivano Amiens e Lione?Su una cosa non ci sono dubbi: la partita di ...

Pronostico PSG vs Strasburgo - Coppa di Francia 23-1-2019 e Analisi : Paris Saint Germain-Strasburgo, mercoledì 23 gennaio.Quella di mercoledì sarà una giornata caratterizzata da incontri molto importanti. Scenderà, infatti, in campo la prima in classifica del campionato di Ligue 1, il Paris Saint Germain. La squadra guidata dal tedesco Thomas Tuchel incontrerà lo Strasburgo del francese Thierry Laurey. Entrambe le squadre arriveranno in campo determinate a vincere la sfida che aprirà la porta di accesso agli ...

Pronostico St. Etienne vs Dijon - Coppa di Francia 23-1-2019 e Analisi : St. Etienne-Dijon, domenica 23 gennaio. Dopo aver ospitato domenica il Lione e aver incassato una pesante quanto beffarda sconfitta nel derby del Rodano, il St. Etienne ospiterà mercoledì il Dijon, per la partita di Coppa di Francia.Se non sapessimo che il calcio è uno sport imprevedibile fino al triplice fischio, si potrebbe dire che questa sia una partita già decisa.Come arrivano St. Etienne e Dijon?La competizione che si giocherà mercoledì ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Norvegia e Francia favorite della staffetta maschile? L’Italia vuol sorprendere : Secondo giorno di gare Ruhpolding (Germania) per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche si è cominciato con una sprint e nel settore maschile è stato il solito assolo del norvegese di Johannes Boe. Il 25enne scandinavo si è portato casa l’ottavo successo stagionale, ottenendo la trentesima vittoria in World Cup. Un traguardo non da poco che lo pone su un livello diverso rispetto a tutti gli altri. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Norvegia e Francia favorite della staffetta maschile? L’Italia vuol sorprendere : Secondo giorno di gare Ruhpolding (Germania) per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche si è cominciato con una sprint e nel settore maschile è stato il solito assolo del norvegese di Johannes Boe. Il 25enne scandinavo si è portato casa l’ottavo successo stagionale, ottenendo la trentesima vittoria in World Cup. Un traguardo non da poco che pone lo pone su un livello diverso rispetto a tutti gli ...

Francia : Psg vince dopo choc in Coppa : ANSA, - ROMA, 12 GEN - dopo lo choc dell'eliminazione dalla coppa di Lega francese ad opera del Guingamp al Parco dei Principi, il Psg torna alla vittoria nella sua competizione preferita, la Ligue1, ...

Francia - Coppa di Lega : il Psg crolla col Guingamp - Monaco ok ai rigori contro il Rennes : Clamoroso al Parco dei Principi. Il Psg incassa la prima sconfitta stagionale in Francia nei quarti di finale di Coppa di Lega per mano del Guingamp , che trasforma due dei tre penalty concessi e ...

Clamoroso Coppa di Francia - Psg eliminato dal Guingamp [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Francia - Coppa di Lega : Badiashile è l'eroe del Monaco - Rennes steso ai rigori : Incredibile epilogo nei quarti di finale di Coppa di Lega , con il Monaco che la spunta sul Rennes al 22esimo rigore, segnato dal portiere Badiashile, che aveva già neutralizzato tre penalty. I 90' si ...

Coppa di Francia - Modeste a chi? Due squadre allenate e due vittorie in 24 ore : L'ennesima incredibile storia di Coppa ci porta in Francia , merito di Jimmy Modeste . L'ex difensore francese, classe 1981 di origine capoverdiana, ha raggiunto in un solo weekend più della notorietà ...

Coppa di Francia - altro che tecnico Modeste : 2 squadre - 2 vittorie - in 24 ore : In 24 ore si è qualificato per due volte ai sedicesimi di Coppa di Francia. E ogni volta guidando dei dilettanti all'arrembaggio, ottenendo lo scalpo di due club professionistici. È la storia di Jimmy ...

Il Marsiglia è stato eliminato dalla Coppa di Francia da una squadra dilettantistica : In una delle partite dei trentaduesimi di finale di Coppa di Francia, la Coppa nazionale del campionato francese, la squadra dilettantistica dell’Andrezieux, con sede in una città di 9.000 abitanti e iscritta alla quarta divisione nazionale — l’equivalente della nostra

Coppa di Francia : Il Psg cala il poker : Il Psg avanza in Coppa di Francia. La squadra di Tuchel cala il poker in casa dei bretoni del Pontivy, formazione della quinta divisione, 0-4, e supera il quarto turno. Successo deciso dall'autorete ...