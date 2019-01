Coppa del Re | Barcellona steso dal Siviglia | dedica mozzafiato a Emiliano Sala

Scherma – Sciabola femminile : la Coppa del Mondo riparte da Salt Lake City - undici le azzurre convocate : Sulle pedane statunitensi riprende il cammino della Sciabola femminile mondiale con la gara che vedrà al via oltre 160 atlete Sono arrivate nella notte a Salt Lake City le dodici azzurre della Nazionale di Sciabola femminile che da venerdì a domenica saranno impegnate nella prima tappa del 2019 del circuito di Coppa del Mondo. Sulle pedane statunitensi, riprende il cammino della Sciabola femminile mondiale con la gara che vedrà al via ...

LIVE Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : Trento-Verona 3-0 - Perugia-Perugia 3-1. Le prime della classe alla Final Four : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Padova e Trento-Verona, quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le prime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : sette azzurri per la discesa di Kitzbuehel - Paris e Innerhofer ci provano sulla Streif : Cresce l’attesa per il weekend di Kitzbuehel, nel fine settimana del 25-27 gennaio andrà in scena la tappa valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla mitica Streif, in terra austriaca è ormai tutto pronto per una grande classica del Circo Bianco. L’appuntamento si aprirà venerdì con un superG, poi sabato l’imperdibile discesa libera sulla pista da tutti ritenuta l’Università ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019. Dorothea Wierer : “Maglia gialla - motivazione e peso”. Lisa Vittozzi : “Punto sulla sprint” : Cresce l’attesa per il lungo weekend di Anterselva, la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon sbarca in Italia e gli azzurri vogliono essere assoluti protagonisti di fronte al proprio pubblico. Dorothea Wierer si presenta con il pettorale giallo di leader della classifica generale, Lisa Vittozzi è reduce dalla doppietta di Oberhof e dal secondo posto nella sprint di Ruhpolding: le nostre due portacolori occupano i primi due posti della ...

Il viaggio della SuperCoppa è terminato - Chiellini porta il trofeo al Juventus Museum : Juventus Museum pronto ad ospitare la Supercoppa Italiana 2019 vinta dai bianconeri in quel di Gedda contro il Milan Il lungo viaggio dell’ottava Supercoppa della Juventus è terminato. Una settimana fa è partita da Gedda tra le mani dei bianconeri che l’avevano appena conquistata superando il Milan, ed è arrivata al JTC, dove ha atteso paziente di venire mostrata ai tifosi prima di Juve-Chievo. Nel frattempo aveva anche fatto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi puntano al bersaglio grosso : Definirla un’altra Classica Monumento del Biathlon non è certo fare uno sgarbo a Ruhpolding (Germania). Anterselva è meritevole di questo titolo e dopo l’appuntamento sulle nevi tedesche è il momento di quelle italiane. Nel territorio dove gare ed atleti di alto livello si sono spesso esibiti, domani si comincia e sarà la sprint femminile a dare il via alle danze. Ci si ripresenta con una situazione di classifica da “Italia vs ...

Sci alpino – Coppa Europa - Maurberger non brilla nella prima manche del gigante di Courchevel : Dominio Norvegia a Courchevel nella prima manche del gigante di Coppa Europa. Maurberger 7° a 90 centesimi da Braathen Simon Maurberger è settimo al termine della prima manche del gigante di Coppa Europa disputata a Courchevel. L’azzurro è arrivato al traguardo con il tempo di 59.76, 90 centesimi più lento del norvegese Lucas Braathen, il leader della classifica di specialità che al momento è al comando sui connazionali Bjoernar ...

RISULTATI Coppa ITALIA PRIMAVERA / Diretta gol live score : le due rivelazioni del torneo - oggi 23 gennaio - : RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: Diretta gol live score dei quarti di finale con Atalanta Roma e Fiorentina Juventus, c'è anche l'Inter , oggi 23 gennaio, .

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : Christof Innerhofer cerca il primo acuto sulla Streif : Dopo una stagione che, quantomeno all’inizio, aveva fatto ben sperare, Christof Innerhofer si è un po’ perso, allontanandosi dalle posizioni che contano e, sostanzialmente, puntando il proprio mirino sui Mondiali di Are che si disputeranno nel mese di febbraio. Prima di questo importante appuntamento, tuttavia, c’è “il” fine settimana per eccellenza, quello di Kitzbuhel. Si correrà sulla pista più famosa del Mondo, ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Anterselva. L’Italia abbraccia le azzurre in lotta per la Coppa. Boe : solito show? : Anterselva è pronta per la prova tecnica di Mondiale. A un anno dalla kermesse iridata in programma nel 2020, la località altoatesina è pronta ad ospitare la tappa di Coppa del Mondo per il 36mo anno consecutivo e la novità è che quest’anno si arriva sulle nevi italiane con due atlete del Bel Paese ai primi due posti di Coppa del Mondo. L’interesse è altissimo, l’attesa quasi febbrile ad Anterselva: se è vero che fino a qualche anno fa i tifosi ...

Coppa Italia volley oggi (23 gennaio) - orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming. Il programma completo : oggi mercoledì 23 gennaio si giocano i quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera andranno in scena due partite a eliminazione diretta, due scontri da dentro o fuori che ci faranno conoscere i nomi delle prime due squadre qualificate alla Final Four di Bologna (9-10 febbraio). Si preannunciano due incontri particolarmente accesi e vibranti, si giocherà in casa delle migliori piazzate al termine del girone ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : antipasto olimpico a Tokyo per i fiorettisti : Sarà un fine settimana dal sapore a Cinque Cerchi per la Coppa del Mondo di fioretto maschile. Da venerdì comincia a Tokyo la terza tappa stagionale, proprio sulle pedane che ospiteranno le prove dell’Olimpiade 2020. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che ha cominciato al meglio la stagione con una vittoria e due podi in due gare. Dopo l’esordio a Bonn con il secondo posto di Andrea Cassarà, a Parigi c’è stata una ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : antipasto olimpico a Tokyo per i fiorettisti : Sarà un fine settimana dal sapore a Cinque Cerchi per la Coppa del Mondo di fioretto maschile. Da venerdì comincia a Tokyo la terza tappa stagionale, proprio sulle pedane che ospiteranno le prove dell’Olimpiade 2020. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che ha cominciato al meglio la stagione con una vittoria e due podi in due gare. Dopo l’esordio a Bonn con il secondo posto di Andrea Cassarà, a Parigi c’è stata una ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...