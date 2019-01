Conte da Davos su Fincantieri : «Dalla Francia un comportamento ambiguo» : Dal World economic Forum, il premier interviene sui poteri della Banca centrale europea. E sui migranti: «Ci battiamo da mesi ma non c'è un meccanismo europeo»

I dubbi di Conte sull'europeismo francese : da Davos attacca Parigi su Fincantieri e seggio Onu : Dopo giorni di botta e risposta tra Parigi e Roma è Giuseppe Conte ad attaccare la Francia su due fronti: la questione Fincantieri e il seggio permanente nel Consiglio di sicurezza Onu. In entrambi i casi chiede che non prevalgano i singoli stati ma che l'Unione europea faccia, concretamente, squadra. Sul primo fronte il premier non usa mezzi termini: "È paradossale - ha detto ai margini a margine dei lavori del Wef di Davos - che ...