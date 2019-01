Congresso Cgil | si va verso Landini segretario | raggiunto l' accordo

Congresso Cgil - Maurizio Landini sarà il nuovo segretario generale - Vincenzo Colla il suo vice : trovato l’accordo : Maurizio Landini come segretario generale e Vincenzo Colla come suo vice: è questo l’accordo a cui si è giunti nella notte dopo lunghe trattative per definire i nuovi vertici della Cgil. A loro potrebbe affiancarsi, sempre come vicesegretario, Gianna Fracassi per una questione di equilibrio di genere. In segreteria inoltre, a fronte di uscite già programmate di Susanna Camusso e Martini, entrerebbero il segretario generale dei chimici ...

Cosa sta succedendo al Congresso della Cgil : La spaccatura non è ancora ricucita. La Cgil arriva al XVIII congresso di Bari con due nomi per la nuova leadership : Maurizio Landini, 57 anni, ex leader Fiom e Vincenzo Colla, 56 anni, con un ...

Congresso nazionale Cgil - a Bari è sfida Landini-Colla per il post Camusso - Sky TG24 - : La successione al segretario uscente non è affatto scontata. In corsa, l'ex segretario generale della Fiom e l'ex segretario generale dell'Emilia Romagna

Congresso Cgil - Mattarella : sindacato protagonista e responsabile : ... con piena responsabilità nazionale anche in momenti molto difficili, sapendo unire il mondo del lavoro al di là degli stessi interessi contingenti". E' il messaggio del presidente della Repubblica, ...

Congresso Cgil - governo assente : Camusso attacca. Mattarella : “Il lavoro è priorità - sindacato protagonista della crescita” : Da un lato, l’assenza del governo criticata dalla segretaria uscente Susanna Camusso. Dall’altro il messaggio di Sergio Mattarella, che ricorda come “nella storia repubblicana il sindacato è stato protagonista” della crescita economica e dei diritti dei lavoratori. Il Congresso della Cgil, chiamata a scegliere il nuovo segretario tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla, si infiamma perché l’esecutivo Conte non è ...

Congresso Cgil - cosa c'è da sapere sulla sfida tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla : Dei pilastri che reggevano il mondo della sinistra italiana - essendo le Coop e le associazioni di categoria ormai concentrate solo sul mercato, il partito liquefatto nell'era della ...

Cgil a Congresso. Landini e Colla in corsa per la segreteria. Camusso : 'Lavoratori unitevi' : Con la relazione della segretaria uscente Susanna Camusso , si è aperto a Bari , Fiera del Levante, il XVIII congresso nazionale della Cgil. Con 5 milioni e mezzo di iscritti , la maggior parte ...

Si apre Congresso Cgil per nuovo leader : 12.05 A Bari prende il via il XVIII Congresso della Cgil che deciderà nei prossimi giorni il nuovo segretario generale. Dopo gli 8 anni di mandato di Susanna Camusso,il sindacato arriva a questo appuntamento spaccato con il duello tra i due candidati Maurizio Landini e Vincenzo Colla. A meno di sorprese, sembra sempre più probabile che si arrivi a liste contrapposte e alla conta per scegliere l'uomo che dovrà traghettare la Cgil in questi anni ...

Cgil - a Bari il Congresso Nazionale : si elegge nuovo segretario - : Il titolo dell'appuntamento è "Il lavoro è". Si rinnovano i vertici del sindacato dopo gli 8 anni di mandato di Susanna Camusso. Duello tra i due candidati Maurizio Landini e Vincenzo Colla

Cgil - al via Congresso nazionale per elezione nuovo segretario : Inizia oggi a Bari il Congresso per scegliere chi prenderà il posto di Susanna Camusso alla segreteria generale della Cgil. Il sindacato arriva all'appuntamento spaccato con il duello tra i due ...

La Cgil a Congresso per scegliere l'erede di Camusso : a Bari sfida in bilico tra Landini e Colla : A Bari oltre 800 delegati al voto per l'elezione del segretario generale, dopo gli 8 anni di mandato di Susanna Camusso. Il sindacato arriva all'appuntamento spaccato

Congresso Cgil 2019 : rinnovamento o conservazione? : L'ultimo tentativo della Cgil di rinnovare l'analisi della società e del mondo del lavoro risale ai convegni e ai gruppi di studio promossi nel 2005 dalla Fondazione Di Vittorio, allora guidata da ...

Congresso CGIL/ La differenza tra Colla e Landini che non tutti hanno capito : arrivata la settimana del CONGRESSO della CGIL. Non tutti sembrano aver però capito la vera differenza tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla

Al via il Congresso dei pensionati Cgil : una componente importante orientata a votare Colla : La partita per la successione di Susanna Camusso è aperta, nessun accordo è stato ancora raggiunto. Nella prima giornata del congresso nazionale dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil, al Lingotto di Torino, la tensione è alta. "Penso sia necessario lavorare sino all'ultimo minuto per ricercare una soluzione unitaria. È il compito primario di un gruppo dirigente e di chi lo ha guidato sino adesso", afferma ...