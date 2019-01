Colpo Barcellona, preso il giovane de Jong

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Il calciomercato non dorme mai, specie quando è in piena sessione. Non solo le squadre italiane provano a rinforzarsi. Anche all’estero c’è chi lavora sodo per farsi trovare sempre pronti.Dopo ila sorpresa di Kevin Prince Boateng, ilannuncia un nuovo acquisto. Questa volta, però, parliamo di un rinforzo per il futuro … e che acquisto. Dal 1° luglio 2019, infatti, Frenkie de, centrocampista dell’Ajax classe ’97, si unirà a Messi compagni per tenere ancora tra i migliori al mondo il livello del club spagnolo.L’accordo tra ile l’Ajax è stato trovato sulla base di 75 milioni di euro più 11 di bonus, mentre proprio il gioiellino dei Lancieri ha firmato un contratto con i blaugrana fino a giugno 2024. La trattativa è stata tutt’altro che semplice anche perché su desi erano mossi Manchester Utd, ...