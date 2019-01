Clochard morto a Roma | il decimo per il freddo

Rienzi : esposto a Procura per accertare responsabilità Clochard morto : Roma – Sul caso del clochard morto a Roma probabilmente a causa del freddo, il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica perche’ accerti le responsabilita’ dell’amministrazione capitolina. “Siamo in presenza di una vera emergenza e vogliamo capire se il Comune di Roma abbia fatto tutto il possibile per evitare questa strage di senzatetto”- afferma il presidente Carlo Rienzi. “La conta ...

Roma - ennesimo Clochard morto per freddo. Caritas : "Inaccettabile" : Due casi in 48 ore, altre vittime nei giorni scorsi. La presidente della Croce Rossa Romana. "Urgente trovare soluzioni all'emergenza"

Roma - Clochard trovato morto nel parco della Resistenza : è il quinto dall'inizio dell'anno : Ieri mattina un altro senzatetto è stato trovato morto in un'area verde alle spalle di un'edicola in piazza Irnerio

AP. Clochard morto - forse causa freddo : 01.23 Un Clochard di origini polacche è stato trovato morto ad Ascoli Piceno. Il decesso è stato provocato probabilmente dal freddo. L'uomo, un 48enne senza fissa dimora, si era costruito sul lungo fiume, praticamente nel centro storico, un riparo fatto di cartone, plastica e lamiere che non lo hanno però protetto dal freddo di questi giorni. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Roma - Clochard trovato morto carbonizzato : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato a Lungotevere Testaccio all'altezza di Ponte Sublicio a Roma. Potrebbe trattarsi di un clochard. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia ...

Clochard trovato morto fuori dal pronto soccorso - martedì era stato ricoverato : Dramma a Milano. La vittima, 62 anni, è stata trovata morta in strada alle 9 di mercoledì. martedì il ricovero

Clochard ALDO TROVATO MORTO : IL GATTO 'HELIOS' LO VEGLIA TUTTA LA NOTTE/ Giallo a Palermo - senzatetto ucciso : CLOCHARD ALDO TROVATO MORTO a Palermo: il GATTO Helios con cui ha girato per il mondo è rimasto a VEGLIArlo. Solo lui sa davvero chi lo ha ucciso.

Il Clochard Aldo trovato morto : vegliato tutta la notte dal gatto Helios con cui girava il mondo : L’uomo, 56 anni, aveva una ferita alla testa. Si indaga per omicidio. Il micio, che viveva con lui, gli è rimasto accanto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Poi è stato affidato a una donna

Palermo - morto Clochard.Ipotesi omicidio : 16.10 La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per omicidio, a carico di ignoti, per la morte di un clochard di 56 anni,a Palermo, avvenuta nelle scorse ore. L'apertura di un fascicolo consente di effettuare l'autopsia sul corpo dell'uomo, che presenta tumefazioni e ferite alla testa. La vittima era un pittore francese senza fissa dimora che dormiva a piazzale Ungheria. Lo conoscevano tutti con il nome di Aldo. Potrebbe essere caduto,ma ...

