Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto giovedì 24 gennaio

50 film cult degli anni Ottanta che hanno segnato la storia del Cinema : Ritorno al futuro, regia di Robert Zemeckis (1985)Breakfast Club, regia di John Hughes (1985)Shining, regia di Stanley Kubrik (1980) I predatori dell'arca perduta, regia di Steven Spielberg (1981)Blade Runner, regia di Ridley Scott (1982)Gremlins, regia di Joe Dante (1984)Dirty Dancing - Balli proibiti, regia di Emile Ardolino (1987)E.T. l'extra-terrestre, regia di Steven Spielberg (1982)Stand by me, regia di Rob Reiner (1986)I Goonies, regia di ...

Green Book film al Cinema : cast - trama - recensione - curiosità : Green Book è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 31 gennaio 2019. La pellicola diretta da Peter Farrelly ha come protagonisti Viggo Mortensen, Mahershala Ali. Di seguito ecco cast , scheda, trama , trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Green Book film al cinema : scheda e cast GENERE: Drammatico, Commedia ANNO: 2018 REGIA: Peter Farrelly cast : Viggo ...

Voglio mangiare il tuo pancreas film al Cinema : recensione e sconto biglietti : Voglio mangiare il tuo pancreas è tra i film al cinema in uscita il 21-22-23 gennaio 2019. Il lungometraggio, per la prima volta nelle sale italiane, è una pellicola d’animazione del 2018, diretta da Shinichiro Ushijima, che chiude la Stagione degli Anime al cinema 2018/2019 distribuita da Nexo Digital. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, recensione e qualche curiosità sul film .SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL ...

Compromessi sposi film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Compromessi sposi è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 24 gennaio 2019. La pellicola diretta da Francesco Micciché ha come protagonisti Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme. Di seguito ecco cast , scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Compromessi sposi film al cinema : scheda e cast GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Francesco ...

Al Cinema il film Mathera - Artribune : ... dalle creazioni della natura, per poi posare la sua attenzione sull'uomo e sulla sua storia all'interno di un presepe vivente che tutto il mondo osserva? Matera non è solo passato o architettura, è ...

Film al Cinema a Forlì e provincia in programmazione oggi : Tra i Film al cinema in programmazione oggi 16 gennaio 2019 nelle sale di Forlì e provincia troviamo i titoli di seguito riportati. In ogni scheda riassuntiva sono presenti i dati essenziali ed il link per approfondire trama recensione e curiosità. Film al cinema a Forlì questa settimana Io sono Mia Film al cinema recensione Io sono Mia – Mia Martini GENERE: Biografico, Musicale DURATA: 100 minuti DATA: 14/01/2019 CAST: Serena Rossi, Lucia ...