Cinema | con 15 candidature all' Oscar Netflix entra nella Mpaa | il gotha di Hollywood

Il Cinema va al MaXXI : a Roma l'omaggio a Elio Petri - gli incontri con Mastandrea - Rohrwacher e Gröning : La ricerca e la sperimentazione, insite nell'architettura del Museo MaXXI di Roma, portano giorno dopo giorno a nuove scoperte e conoscenze, a tante e differenti mostre, ad appuntamenti ed esperimenti che – in quanto tali – possono a volte riuscire nel migliore dei modi, altre volte un po' meno, l'importante però è provarci e non pentirsi di non averlo fatto. È questo, dall'anno della sua nascita, lo spirito che ...

Kledi Kadiu confonde due mostri sacri del Cinema italiano : epica gaffe : Kledi Kadiu confonde due mostri sacri del cinema italiano: l’epica gaffe del ballerino all’evento Children For Peace Non toccate Sofia Loren e Claudia Cardinale. Ma soprattutto non scambiatele come ha fatto Kledi Kadiu, che è andato un po’ di confusione sui due mostri sacri del cinema italiano. Il ballerino, divenuto un volto noto del piccolo […] L'articolo Kledi Kadiu confonde due mostri sacri del cinema italiano: epica ...

La Dama di Picche Royal Opera House al Cinema 22 gennaio sconto biglietti : La Dama di Picche sarà in diretta via satellite al cinema dalla Royal Opera House di Londra solo martedì 22 gennaio 2019 alle ore 19:45. Prosegue la stagione 2018-2019 del cartellone della Royal Opera House al cinema programmata da Nexo Digital per proporre la proiezione degli spettacoli dal prestigioso palcoscenico di Londra. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La Dama di Picche Royal Opera House al cinema 22 gennaio ...

Green Book con Viggo Mortensen e Mahershala Ali dal 31 gennaio al Cinema : Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia. Vincitore del Premio del Pubblico al Toronto ...

Tributo a Morricone - le musiche che hanno fatto la storia della Cinematografia : Diretto dai piu` importanti registi italiani e stranieri, da Ferzan Ozpeteck ad Alessandro Gassmann da Enrico Oldoini e Sam Mendes nello "007 " Spectre", si è dedicato al mondo delle fiction, dove si ...

Voglio mangiare il tuo pancreas film al Cinema : recensione e sconto biglietti : Voglio mangiare il tuo pancreas è tra i film al cinema in uscita il 21-22-23 gennaio 2019. Il lungometraggio, per la prima volta nelle sale italiane, è una pellicola d’animazione del 2018, diretta da Shinichiro Ushijima, che chiude la Stagione degli Anime al cinema 2018/2019 distribuita da Nexo Digital. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, recensione e qualche curiosità sul film.SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL ...

Al Teatro delle Arti di Salerno torna 'C'era una volta' : primo appuntamento con 'BolliCinema' : Domenica 20 gennaio riprende al Teatro delle Arti di Salerno "C'era una Volta", la rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte giunta alla settima edizione. Ad aprire la rassegna la Compagnia New Age Animazione che andrà in scena con " Bollicinema Show ". Non uno spettacolo, ma un ...

18 gennaio - All' AncheCinema di Bari 'Da me a Riccardo III' di e con Francesco Matanari : In cartellone anche gli spettacoli "Ulisse sono io" con Sebastiano Somma , data da definire, , "Il piacere" con Debora Caprioglio e Fausto Costantini , 22 marzo, e "Le notti bianche" con Giorgio ...

Arriva al Cinema «Mathera» - il bellissimo film che racconta la rinascita dei Sassi - Dove Viaggi : Oggi una delle mete turistiche più gettonate, Matera è al centro di un territorio estremamente dinamico Dove tradizione, scienza e tecnologia si intrecciano in un Viaggio tra passato, presente e ...

Gianna Nannini e il Cinema nel doc che la racconta : A grande richiesta social sabato torna in onda, alle 14 su Rai2, il documentario che Giorgio Verdelli

Recensione Cinematografica de 'Il ritorno di Mary Poppins' con un'ottima Emily Blunt : Per la regia di Rob Marshall, "Il ritorno di Mary Poppins" è il sequel del classico del 1964 basato sui romanzi di P. L. Travers, tornato al cinema a poco più di cinquant'anni di distanza con una storia tutta nuova. Il regista statunitense può essere definito una sorta di "uomo Disney", avendo già diretto "Pirati dei Caraibi-Oltre i confini del mare" e "Into the Woods". Il film è considerato un remake ma allo stesso tempo anche un sequel, perché ...

Mia Martini – Io sono Mia - per tre giorni al Cinema il biopic con Serena Rossi (recensione) : Mia Martini – Io sono Mia, dal 14 al 16 gennaio il film biografico diretto da Riccardo Donna e coprodotto da Rai Fiction sbarca al cinema, distribuito in circa 270 copie dalla Nexo Digital, prima del passaggio su Rai Uno a febbraio. sono presto detti pregi e difetti del film (televisivo?). Prima di tutto il merito di risarcire, come sempre ahinoi fuori tempo massimo, la memoria di un’artista vera, Mia Martini, una carriera funestata da una ...

Io sono Mia film al Cinema 14-15-16 gennaio : sconto biglietti e recensione : Io sono Mia è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale lunedì 14 gennaio 2019. Resterà nelle sale solo per tre giorni fino al 16 gennaio, in anteprima assoluta. Poi sarà trasmesso a febbraio 2019 su Rai 1. La pellicola è un biopic sulla grande cantante Mia Martina, un’artista unica dalla voce inimitabile, con Serena Rossi diretto da Riccardo Donna. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e ...

Festival del Cinema di Spello - preapertura con la proiezione del documentario 'Segni' : ... il documentario "Segni" prende le mosse dall'esperienza di Carlo Acutis e dal suo rapporto con l'Eucaristia per affrontare un viaggio emozionante tra fede e scienza. Il film accompagna lo spettatore,...