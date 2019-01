Chiude il Cara di Castelnuovo a Roma | 500 migranti trasferiti FOTO

Chiude il Cara di Castelnuovo - trasferiti i richiedenti asilo. Salvini : «Io nazista? Balle» : A marzo 2016 Papa Francesco lo scelse per la celebrazione della lavanda dei piedi del giovedì santo, inchinandosi per il rito davanti a 12 profughi, ora il Centro di accoglienza per...

Cara di Castelnuovo Chiude - scoppia polemica. Salvini - regolari solo trasferito : Il Cara di Castelnuovo di Porto, il secondo centro per rifugiati piu' grande d'Italia, e' in via di chiusura, ufficialmente per lo scadere al 31 gennaio dell'appalto gestito dalla cooperativa Auxilium. Ma e' certo che il suo smantellamento risente degli effetti del decreto sicurezza. Il Pd parla di "deportazione inaccettabile" mentre Salvini - in diretta Facebook - assicura che coloro i quali erano li' "con diritto" saranno solo trasferiti, ...

Migranti - Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto. Proteste - ma Salvini : "Scelta normalità" : Al via da questa mattina le operazioni di trasferimento di 300 rifigiati del Cara di Castelnuovo di Porto , il centro accoglienza per Migranti in provincia di Roma che il governo ha deciso di chiudere.

Dl Sicurezza - Chiude il Cara di Castelnuovo. La sinistra : "Migranti deportati" : Nella Capitale arrivano i primi effetti del decreto Sicurezza. Oggi nel Cara di Castelnuovo di Porto, comune alle porte della Capitale, è iniziato il trasferimento dei circa 300 migranti ospitati nel centro, che dovrà chiudere i battenti entro il 31 gennaio.Stamattina i primi 30 rifugiati sono stati caricati su alcuni pullman e allontanati dalla struttura, la seconda più grande d"Italia dopo quella di Mineo, in Sicilia, per essere trasferiti in ...

Il Cara di Castelnuovo di Porto Chiude. Polemiche e mobilitazione : Roma, 22 gen., askanews, - Sta calando il sipario sul Cara di Castelnuovo di Porto tra le Polemiche, la mobilitazione e le accuse. Ha preso il via questa mattina intorno alle 9 con il trasferimento di ...

Castelnuovo di Porto - Cara Chiude : via 200 migranti : "Chiediamo che non vengano trattati come bestiame ". E' l'appello, lanciato al Sir, del parroco di Santa Lucia, padre José Manuel Torres, messicano, dei Servi di Gesù che ospiterà oggi pomeriggio l'...

Migranti - Chiude il Cara di Castelnuovo : 18.20 Il Cara di Castelnuovo di Porto,in provincia di Roma,secondo centro per rifugiati più grande d'Italia,il 31 gennaio sarà chiuso e i 500 Migranti attualmente presenti saranno trasferiti altrove. Lo affermano fonti del Viminale. La chiusura, resa possibile dal crollo del numero degli sbarchi e programmata nell'ambito dello svuotamento dei grandi centri,farà risparmiare 1 mln di euro dell'affitto.I primi 30 Migranti sono stati spostati in ...

Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto - i migranti costretti a lasciare il centro : I rifugiati saranno ospitati in altre regioni, ma chi è titolare di protezione umanitaria verrà abbandonato al proprio...

Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto : la sinistra protesta : A poco più di un mese dalla conversione in legge del "decreto sicurezza", il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto, il secondo più grande d'Italia, è in via di chiusura. Lo conferma lo stesso Comune, ricordando che da domani "inizieranno gli spostamenti di 300 rifugiati in tante regioni italiane, a cui si aggiungeranno le uscite obbligatorie dei titolari di protezione umanitaria, ormai senza più diritto all'integrazione ...

Blitz a Castelnuovo di Porto - il Cara Chiude : deportati i richiedenti asilo - messi in strada i titolari di protezione umanitaria : ROMA. Preavviso di appena 48 ore, in sordina, oggi il Blitz con l'esercito. Il Cara di Castelnuovo di Porto, il secondo più grande d'Italia dopo quello di Mineo, nel giro di pochi giorni sarà chiuso. ...

Blitz a Castelnuovo di Porto - il Cara Chiude : deportati i richiedenti asilo - messi in strada i titolari di protezione umanitaria : Questa mattina l'esercito nel secondo centro di accoglienza più grande d'Italia. Il Pd: "Metodi da lager nazista"

Blitz a Castelnuovo di Porto - il Cara Chiude : deportati i richiedenti asilo - messi in strada o titolari di protezione umanitaria : Questa mattina l'esercito nel secondo centro di accoglienza più grande d'Italia. Il Pd: "Metodi da lager nazista"

Rossi - il Pescara tentenna Venezia pronto a Chiudere : Pescara. Dopo un paio di giorni di silenzio, ieri il Pescara ha definitivamente abbandonato la trattativa per l'attaccante Alessandro Rossi. Il 22enne della Lazio, infatti, non arriverà in ...