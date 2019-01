Chelsea | Sarri accoglie Higuain | ' ' Vive per il gol | qui tornerà al top' '

Chelsea - il tecnico Sarri conferma : “è fatta per Higuain” : E’ praticamente fatta, il Chelsea piazza il colpo Gonzalo Higuain, il Pipita alla ricerca del riscatto dopo l’esperienza non entusiasmante con la maglia del Milan. “A breve Higuain firmerà per il Chelsea – le parole di Sarri alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham -. E’ un attaccante molto forte, soprattutto nella mia prima stagione a Napoli ha fatto grandi cose. Di sicuro ...

Chelsea - Maurizio Sarri annuncia Higuain : “sta per firmare - presto inizierà a segnare per noi” : Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato dell’arrivo di Gonzalo Higuain ai Blues: il Pipita si ricongiungerà con il suo mentore “Higuain è un attaccante molto forte, lo è stato soprattutto nella mia prima stagione al Napoli. Sicuramente è uno dei migliori attaccanti che ho allenato nella mia carriera e ha la giusta esperienza per giocare qui. Pensiamo che firmerà oggi il contratto“. Lo dice in conferenza stampa il tecnico del ...

Chelsea - il giorno di Higuain : visite ok - ora la firma. Sarri : "Speriamo di rigenerarlo" : Se al Milan è il Piatek-day , al Chelsea aspettano tutti Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è atterrato a Farnborough, un aereoporto londinese per voli privati, al riparo da tifosi e giornalisti: ...

Chelsea - Higuain è a Londra : visite mediche e poi primo allenamento agli ordini di Sarri : il giorno di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il centravanti argentino è partito questa mattina con un volo privato da Milano Linate , ben distante dagli sguardi di tifosi e giornalisti, ed è atterrato ...

Il Sarri "molto inc...to" fa infuriare il Chelsea e anche tutti gli inglesi : Londra Due anni fa era stata un'analoga umiliazione all'Emirates stadium a convincere Antonio Conte a cambiare modulo difensivo. Un'abiura - preludio di 13 vittorie di fila - che a fine stagione aveva regalato all'ex Ct dell'Italia il titolo della Premier League. Maurizio Sarri ha già fatto sapere di non contemplare ripensamenti di sorta. "Conte conosceva sia la difesa a tre che quella a quattro, io sono un buon maestro per un certo tipo di ...

Chelsea - David Luiz : 'Siamo tutti con Sarri' : ... è normale - minimizza il centrale brasiliano - A inizio stagione nessuno si aspettava un Chelsea che facesse possesso palla ma ora siamo in grado di farlo, come le migliori squadre al mondo. Ora ...

Gazzetta : “Sarri ha lanciato la sfida al Chelsea” : Farà la fine di Conte e Mourinho? Lo sfogo di Sarri in conferenza stampa, al termine di Arsenal-Chelsea 2-0, fa discutere l’Inghilterra. Oggi ci torna anche la Gazzetta con un pezzo intitolato: “Sarri nel mirino. E ora il Chelsea come reagirà?” La Gazzetta riporta alcune critiche – anche dure – che sono state mosse all’ex tecnico del Napoli. Scrive il quotidiano: L’analisi piu` lucida e` di Martin Keown, ex centrale ...

Chelsea-Sarri luna di miele finita - Higuain la cura : La luna di miele e' finita a Stamford Bridge: la sconfitta contro l'Arsenal, la quarta nelle ultime 11 uscite, ha fatto emergere limiti e tensioni nei rapporti tra Maurizio Sarri e il Chelsea. Se al suo arrivo il tecnico italiano, complice i modi pacati e soprattutto l'iniziale striscia di imbattibilita', era stato accolto con entusiasmo, ora anche tra i tifosi comincia a serpeggiare uno scetticismo malcelato. Colpa anche della rigidita' della ...

Chelsea : stampa Gb divisa su Sarri : ANSA, - LONDRA, 21 GEN - In attesa dell'arrivo di Gonzalo Higuain, la stampa britannica si divide sull'attacco a Sarri ai suoi giocatori, sabato, dopo il ko contro l'Arsenal. Il manager del Chelsea ha ...

Chelsea - Sarri : “squadra difficile da motivare” : Intervistato a Sky Sport Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato delle ultime prestazioni delle squadra: “è preoccupante, questa squadra è molto difficile da motivare e così perde anche il nostro calcio. La squadra ha difeso correndo dietro, non in avanti, non ha pressato ed ha giocato a 7 tocchi. La squadra ha perso totalmente identità, è un momento complicato dopo una prima fase in cui sembrava ricettiva, ora invece sta ...

Chelsea - la furia di Sarri : ''Lo dico in italiano - sono inc...ato'' : Duro sfogo di Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Chelsea sul campo dell' Arsenal per 2-0. Un altro derby di Londra dal sapore amaro per i Blues, sconfitti all'Emirates ...

Chelsea ko - Sarri è una furia : 'Sono fortemente inc... to' : I derby di Londra, probabilmente, non portano bene a Sarri e al suo Chelsea. Dopo il ko contro il Tottenham dello scorso 24 novembre, è arrivata anche la sconfitta con l'Arsenal, che all'Emirates si è ...