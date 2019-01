Chelsea | il tecnico Sarri conferma | “è fatta per Higuain”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) E’ praticamente, ilpiazza il colpo Gonzalo Higuain, il Pipita alla ricerca del riscatto dopo l’esperienza non entusiasmante con la maglia del Milan. “A breve Higuain firmerà per il– le parole dialla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham -. E’ un attaccante molto forte, soprattutto nella mia prima stagione a Napoli ha fatto grandi cose. Di sicuro è uno dei migliori attaccanti che ho allenato, ha la giusta esperienza per giocare qui. Gonzalo è uno di quei giocatori che vuole sempre vincere, in ogni situazione – ha aggiunto–. In cinque anni ha perso l’autocontrollo solo due volte. L’esperienza al Milan? Non credo sia stato un fallimento. Spero che ritrovi subito la sua vena realizzativa, ma il suo gioco è importante non solo per i gol ma per il contributo che ...