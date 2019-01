Chelsea | Higuain è un nuovo giocatore dei blues | “quando si è presentata questa

Gonzalo Higuain è stato ceduto in prestito al Chelsea : Dopo appena sei mesi in prestito al Milan, la Juventus lo ha girato al Chelsea, dove troverà il suo vecchio allenatore Maurizio Sarri

Calciomercato Chelsea - Sarri accoglie Higuain : Prendere uno dei migliori attaccanti al mondo a gennaio è molto difficile, per questo la società ha fatto molto bene. Non era facile riuscirci Sarri on Gonzalo Higuain: 'He is a very strong striker, ...

Chelsea - Sarri accoglie Higuain : ''Vive per il gol - qui tornerà al top'' : Penso che la società sia d'accordo con me sulle necessità della squadra ed è difficile trovare sul mercato a gennaio uno dei più importanti attaccanti al mondo. La società sta lavorando benissimo, ...

Chelsea - il tecnico Sarri conferma : “è fatta per Higuain” : E’ praticamente fatta, il Chelsea piazza il colpo Gonzalo Higuain, il Pipita alla ricerca del riscatto dopo l’esperienza non entusiasmante con la maglia del Milan. “A breve Higuain firmerà per il Chelsea – le parole di Sarri alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham -. E’ un attaccante molto forte, soprattutto nella mia prima stagione a Napoli ha fatto grandi cose. Di sicuro ...

Chelsea - Maurizio Sarri annuncia Higuain : “sta per firmare - presto inizierà a segnare per noi” : Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato dell’arrivo di Gonzalo Higuain ai Blues: il Pipita si ricongiungerà con il suo mentore “Higuain è un attaccante molto forte, lo è stato soprattutto nella mia prima stagione al Napoli. Sicuramente è uno dei migliori attaccanti che ho allenato nella mia carriera e ha la giusta esperienza per giocare qui. Pensiamo che firmerà oggi il contratto“. Lo dice in conferenza stampa il tecnico del ...

Chelsea - il giorno di Higuain : visite ok - ora la firma. Sarri : "Speriamo di rigenerarlo" : Se al Milan è il Piatek-day , al Chelsea aspettano tutti Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è atterrato a Farnborough, un aereoporto londinese per voli privati, al riparo da tifosi e giornalisti: ...

È Gonzalo Higuain l’uomo giusto per risollevare il Chelsea? : L’Inghilterra, e non solo, si divide su Gonzalo Higuain. Può un attaccante trentenne (in realtà trentunenne) invertire il trend del Chelsea e risollevare l’indice di gradimento di Sarri ultimamente sotto tiro dalla critica britannica? È la domanda che si stanno ponendo giornali italiani e inglesi. Vi offriamo un sintesi del loro pensiero. Le ragioni del No Solo nel 2016 Higuain realizzava 36 gol nel campionato di serie A. Ad oggi lo ...

Calciomercato : Piatek al Milan - Higuain verso il Chelsea. Marcelo vuole la Juventus : Inizia oggi la nuova avventura di Piatek al Milan: quasi 40 milioni di euro la cifra dell'operazione, senza alcuna contropartita tecnica. Stamattina visite mediche a Milanello e poi la firma. Il Genoa ...

