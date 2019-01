Chelsea | Higuain è ufficiale | ' Un' occasione che ho preso al volo'

Higuain ufficiale al Chelsea - : Gonzalo Higuain è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L'attaccante argentino lascia il Milan dopo soli sei mesi e si trasferisce a Stamford Bridge dove ritroverà il suo maestro Maurizio ...

Calciomercato : Higuain al Chelsea - è ufficiale. 'Non vedo l'ora di iniziare' : L'ufficialità è arrivata quando erano da poco passate le 21:30 in Italia: Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea , un'importante opzione per Maurizio Sarri che lo ritrova dopo la sua ...

La Juventus ufficializza Higuain al Chelsea : i dettagli dell’accordo : Il club comunica di aver risolto anticipatamente il contratto con il Milan: ecco cosa prevede l'accordo tra bianconeri e blues L'articolo La Juventus ufficializza Higuain al Chelsea: i dettagli dell’accordo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Higuain al Chelsea - ora è ufficiale! : ROMA - Gonzalo Higuain è ufficialmente un giocatore del Chelsea. L'argentino, come annunciato dal sito ufficiale del club inglese che gli dà il benvenuto a Stamford Bridge, raggiunge Sarri con la ...

È ufficiale : Higuain è al Chelsea dove ritrova Sarri : Di nuovo insieme dopo due anni e mezzo Adesso c’è anche la foto di rito e il tweet ufficiale del Chelsea. Gonzalo Higuain è un giocatore dei Blues e ritrova, due anni e mezzo dopo, Maurizio Sarri. Che ufficialmente non si occupa di mercato, ma ha ottenuto il ritorno all’ovile del suo calciatore preferito. Higuain non potrà giocare domani sera in Coppa di Lega nel ritorno della semifinale col Tottenham. Poi, però, sarà a disposizione. ...

Chelsea - Higuain è un nuovo giocatore dei blues : “quando si è presentata questa opportunità - l’ho colta al volo” : Il club inglese ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante argentino, che vestirà la maglia numero nove Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea, il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio del Pipita con un comunicato apparso sul proprio sito. L’argentino ha scelto la maglia numero nove, promettendo di ripagare la fiducia dimostrata dalla società londinese. AFP/LaPresse questa la nota del club, in cui ...

Gonzalo Higuain è stato ceduto in prestito al Chelsea : Dopo appena sei mesi in prestito al Milan, la Juventus lo ha girato al Chelsea, dove troverà il suo vecchio allenatore Maurizio Sarri

Calciomercato Chelsea - visite a Londra per Higuain. Ma non giocherà col Tottenham : il giorno di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il centravanti argentino è partito questa mattina con un volo privato da Milano Linate , ben distante dagli sguardi di tifosi e giornalisti, ed è atterrato ...

Calciomercato Chelsea - Sarri accoglie Higuain : Prendere uno dei migliori attaccanti al mondo a gennaio è molto difficile, per questo la società ha fatto molto bene. Non era facile riuscirci Sarri on Gonzalo Higuain: 'He is a very strong striker, ...

Chelsea - Sarri accoglie Higuain : ''Vive per il gol - qui tornerà al top'' : Penso che la società sia d'accordo con me sulle necessità della squadra ed è difficile trovare sul mercato a gennaio uno dei più importanti attaccanti al mondo. La società sta lavorando benissimo, ...

Chelsea - il tecnico Sarri conferma : “è fatta per Higuain” : E’ praticamente fatta, il Chelsea piazza il colpo Gonzalo Higuain, il Pipita alla ricerca del riscatto dopo l’esperienza non entusiasmante con la maglia del Milan. “A breve Higuain firmerà per il Chelsea – le parole di Sarri alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham -. E’ un attaccante molto forte, soprattutto nella mia prima stagione a Napoli ha fatto grandi cose. Di sicuro ...

Sarri : 'Higuain al Chelsea tornerà al top' : 'Higuain è un attaccante molto forte, lo è stato soprattutto nella mia prima stagione al Napoli. Sicuramente è uno dei migliori attaccanti che ho allenato nella mia carriera e ha la giusta esperienza ...

Chelsea - Maurizio Sarri annuncia Higuain : “sta per firmare - presto inizierà a segnare per noi” : Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato dell’arrivo di Gonzalo Higuain ai Blues: il Pipita si ricongiungerà con il suo mentore “Higuain è un attaccante molto forte, lo è stato soprattutto nella mia prima stagione al Napoli. Sicuramente è uno dei migliori attaccanti che ho allenato nella mia carriera e ha la giusta esperienza per giocare qui. Pensiamo che firmerà oggi il contratto“. Lo dice in conferenza stampa il tecnico del ...

Higuain-Chelsea - manca solo la firma : manca ormai solo l'ufficialità per il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea dopo che l'argentino ha superato con successo le visite mediche di routine. E' atteso ormai a minuti l'annuncio del ...