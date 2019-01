Chelsea | ecco Higuain | Sognavo da sempre la Premier

A Londra il derby Arsenal-Chelsea : ecco dove vederlo in Tv e in streaming : La 23esima giornata di Premier League propone un incontro davvero interessante per la lotta Champions: all’Emirates Stadium si sfidano infatti Arsenal e Chelsea. Le due squadre sono separate in classifica da soli sei punti: al quarto posto troviamo la formazione di Sarri, mentre i Gunners sono quinti; una vittoria dei padroni di casa potrebbe quindi […] L'articolo A Londra il derby Arsenal-Chelsea: ecco dove vederlo in Tv e in ...

Sarri incalzato in conferenza stampa : “Higuain al Chelsea? Ecco come stanno le cose” : Maurizio Sarri riempito di domande su Gonzalo Higuain in conferenza stampa, il Chelsea è vicinissimo al colpo dal Milan Maurizio Sarri si è presentato oggi in conferenza stampa come di consueto. Impossibile in questa importante giornata di calciomercato, non parlare del possibile arrivo al Chelsea di Higuaín. I cronisti presenti hanno infatti incalzato il tecnico con domande precise sul Pipita, alle quali Sarri non si è sottratto: “Quanto ...

Chelsea - Higuain si complica : ecco il pensiero della dirigenza dei blues : Chelsea Higuain – Sono giorni decisivi per il futuro di Gonzalo Higuain. L’ex attaccante di Napoli e Juventus, ora in forza al Milan, avrebbe deciso di cambiare aria e di cercare nuove motivazioni. La richiesta dell’attaccante argentino sarebbe quella di raggiungere in Premier League il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Con quest’ultimo, il Pipita legò […] L'articolo Chelsea, Higuain si complica: ecco il pensiero ...

Higuain-Chelsea - Morata-Atletico - Milan-Piatek : in 8 motivi ecco perchè gli affari devono andare in porto : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, le trattative sono entrate nella fase caldissima e nella seconda metà del mese verrà messo nero su bianco ad alcune importanti trattative che sono state avviate nelle ultime ore. In particolar modo valzer di attaccanti, in tre sono pronti a cambiare maglia e non tre calciatori qualsiasi ma big in grado di spostare gli equilibri. Il primo pronto a muoversi è Gonzalo Higuain, ...

Calciomercato Milan - Higuain e il Chelsea : ecco come stanno le cose : Da Milano, anzi Genova, a Gedda. Forse senza ritorno. La storia, non esattamente un idillio d'amore, tra Gonzalo Higuain e il Diavolo potrebbe tramontare proprio al termine di una calda serata saudita ...

Il Chelsea piazza il colpo a centrocampo : ecco come Sarri ha sostituito Fabregas : Leandro Paredes si appresta a vestire la maglia del Chelsea, il centrocampista ex Roma è stato chiesto a gran voce da Sarri Il Chelsea ha messo a segno un nuovo colpo a centrocampo, come richiesto dal tecnico Maurizio Sarri. Si tratta di un acquisto ancora non ufficiale, ma ormai praticamente definito. Arriva alla corte di Sarri il sostituto di Fabregas, partito alla volta del Principato di Monaco per sposare il progetto di Henry. Il ...

Calciomercato Milan – Higuain verso il Chelsea? Fondamentale il ruolo della Juventus : ecco i dettagli : Il fratello e agente di Gonzalo Higuain è a Londra, l’interesse del Chelsea in merito al bomber del Milan resta forte: sulla possibile riuscita dell’operazione pesa la volontà della Juventus Dopo il gol alla Spal, rete liberatoria in grado di interrompere un lungo digiuno, festeggiata con tanto di abbracci a compagni e Gattuso, Gonzalo Higuain sembrava essersi ripreso il Milan. Almeno finchè il mercato non avesse spaventato i tifosi ...

Chelsea - affondo per Barella : ecco l'offerta al Cagliari : La sessione invernale del calciomercato è colma di indiscrezioni, colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Nei taccuini dei direttori sportivi, in questo periodo, finiscono soprattutto giovani utili ...